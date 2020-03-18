وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس ترفع مستوى جهوزيتها للوقاية من فيروس كرونا وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تشكل لجنة طوارئ لمناقشة تنفيذ قراراتها لمواجهة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية هيئة مسيرات العودة تشيد بدور وزارة التعليم المتطور في التعليم الإلكتروني وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تنفذ حملة إعلامية لتوجيه الطلبة للاستفادة من التعليم الالكتروني وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تبحث مع مجلس شباب عائلات رفح آليات مواجهة فايروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تناقش سبل وقاية منتفعي القسائم من فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية "غزة" تتجنب المصافحة بالأيدي و"الصحة" تنصح بابتسامة وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تدعو القطاع الخاص لتقديم مساعدات عاجلة لمراكز الحجر الصحي وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يطلع رئيس اللجنة القانونية في التشريعي على أعمال النيابة وكالة الرأي الفلسطينية الأونروا تطلق نداء عاجلاً لمرض كوفيد-19 بقيمة ١٤ مليون دولار
أخبار » الأخبار الحكومية

أوقاف خان يونس ترفع مستوى جهوزيتها للوقاية من فيروس كرونا

18 آذار / مارس 2020 11:21

أوقاف خان يونس ترفع مستوى جهوزيتها للوقاية من فيروس كرونا
أوقاف خان يونس ترفع مستوى جهوزيتها للوقاية من فيروس كرونا

خان يونس- الرأي

أعلن مدير أوقاف خان يونس د. محمد الغلبان، عن تشكيل خلية أزمة  تعمل على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ قرارات الوزارة بخصوص فيروس “كورونا”، ورفع مستوى التعبئة 
والجهوزية لتحقيق الوقاية اللازمة.
وأوضح الغلبان، أن اللجنة بدأت باتخاذ إجراءات صارمة لمتابعة تنفيذ ما تم إعلانه، والبقاء بحالة جهوزية لتنفيذ القرارات التي تصدر تباعاً.

وشدد على ضرورة إلزام الأئمة بعدم الإطالة في الصلاة وضرورة القنوت المختصر في كل الصلوات وتقليل مدة الدروس الوعظية واختصارها على التوعية الوقائية والتثبيت والتضرع لله أن يحفظ  البلاد والعباد.
وطالب مدير أوقاف خان يونس بضرورة تعقيم المساجد بشكل دوري وتكثيف أعمال النظافة وإلزام الجميع بتقليل مدة المخالطة في المساجد، وإغلاق ثلاجات المياه 
والحمامات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الندوة العالمية وقوافل الخير توزعان أجهزة لابتوب للعمل عن بعد للخريجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟