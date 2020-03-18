أوقاف خان يونس ترفع مستوى جهوزيتها للوقاية من فيروس كرونا

خان يونس- الرأي

أعلن مدير أوقاف خان يونس د. محمد الغلبان، عن تشكيل خلية أزمة تعمل على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ قرارات الوزارة بخصوص فيروس “كورونا”، ورفع مستوى التعبئة

والجهوزية لتحقيق الوقاية اللازمة.

وأوضح الغلبان، أن اللجنة بدأت باتخاذ إجراءات صارمة لمتابعة تنفيذ ما تم إعلانه، والبقاء بحالة جهوزية لتنفيذ القرارات التي تصدر تباعاً.

وشدد على ضرورة إلزام الأئمة بعدم الإطالة في الصلاة وضرورة القنوت المختصر في كل الصلوات وتقليل مدة الدروس الوعظية واختصارها على التوعية الوقائية والتثبيت والتضرع لله أن يحفظ البلاد والعباد.

وطالب مدير أوقاف خان يونس بضرورة تعقيم المساجد بشكل دوري وتكثيف أعمال النظافة وإلزام الجميع بتقليل مدة المخالطة في المساجد، وإغلاق ثلاجات المياه

والحمامات.