الخدمات الطبية تتخذ سلسلة إجراءات وقائية لمكافحة فايروس "كورونا"

غزة- الرأي

اتخذت الخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، سلسلة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمكافحة فايروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك ضمن الإجراءات العامة التي أعلنت عنها الجهات الحكومية ووزارة الداخلية.

وتشمل تلك الإجراءات حملات توعوية، ومحاضرات إرشادية، إلى جانب إجراءات التعقيم الشاملة لجميع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للخدمات، والمقار الأمنية والشرطية، ومراكز تقديم الخدمة للجمهور بوزارة الداخلية والأمن الوطني.

وأكد العميد طبيب محمد صالح مدير عام الخدمات الطبية العسكرية، أن تلك الإجراءات تأتي في إطار تكامل الجهود الحكومية في اتخاذ الاحتياطات الاحترازية اللازمة للوقاية من هذا الفيروس الخطير، من أجل المصلحة العامة لأبناء شعبنا وللحفاظ على حياتهم.

ولفت صالح إلى قيام الأطقم المختصة بالخدمات الطبية – على مدار الأيام الماضية - بإجراءات التعقيم الشاملة لجميع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، وكذلك تعقيم مرافق وزارة الداخلية ومراكز تقديم الخدمة، بالتعاون مع الأجهزة والإدارات كافة.

إجراءات توعوية

بدوره، لفت مدير العلاقات العامة والإعلام بالخدمات الطبية المقدم صيدلي علاء الهبيل إلى عقد 33 محاضرة وورشة توعوية وإرشادية حول الوقاية من الفيروس في العيادات والمراكز الطبية.

وعقدت الأطقم المختصة بالخدمات 35 محاضرة لمختلف شرائح وفئات المجتمع، شملت مساجد ومؤسسات أهلية ومجتمعية على مستوى القطاع.

كما تم تنظيم عدد من الورش المشتركة مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات الاختصاص، وتوزيع نشرات توعوية وإرشادية مكتوبة على منتسبي الوزارة، وعلى جمهور العيادات والمراكز الطبية، ونشر إرشادات ومقاطع مرئية توعوية في منصات التواصل الاجتماعي.

تعقيم المقرات

وحول إجراءات التعقيم، أشار "الهبيل" إلى أنه تم توفير مستلزمات التعقيم لجميع المقار الأمنية والشرطية، ومراكز الإصلاح والتأهيل، ونظارات مراكز الشرطة، وذلك بالرغم من قلة الإمكانات وشح الموارد.

كما أجرت الفرق الفنية المختصة 25 جولة تفقدية على تلك المراكز والمقرات؛ لمتابعة إجراءات السلامة والوقاية من الفيروس فيها.

وأوضح "الهبيل" أنه تم تجهيز خمس نقاط طبية مُجهزة بالكوادر والمستلزمات الطبية ومركبات الإسعاف؛ لمساندة مراكز الحجر الصحي الاحترازي التي أقامتها وزارة الصحة في جميع محافظات غزة.

وتواصل الخدمات الطبية العسكرية جهودها الحثيثة وإجراءاتها الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا، وذلك بالتواصل والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.