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بلدية خان يونس تنفذ أعمال تسوية للشوارع المتضررة من موجة الأمطار

18 آذار / مارس 2020 11:38

بلدية خان يونس تنفذ أعمال تسوية للشوارع المتضررة من موجة الأمطار
بلدية خان يونس تنفذ أعمال تسوية للشوارع المتضررة من موجة الأمطار

خان يونس- الرأي

شرعت الطواقم الفنية المختصة ووحدة الآليات الثقيلة بلجنة طوارئ الشتاء في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتنفيذ أعمال تسوية للشوارع الترابية الواقعة في جنوب المدينة والتي تضررت من موجة مياه الأمطار الأخيرة جراء جريان بعض السيول في المناطق المنخفضة.


وقامت فرق طوارئ الشتاء بتعديل مناسيب بعض الشوارع الترابية من خلال كشط الرمال، وكذلك فرد تربة رملية في بعض الشوارع التي انجرفت تربتها من خلال عملية ردم الفر من أجل التخفيف من معاناة المواطنين والتسهيل على أصحاب المركبات، ووضع الحلول المناسبة والوقائية لمواجهة المنخفضات الجوية القادمة.


وأكدت اللجنة على أنها مستمرة في جهودها المبذولة للتخفيف من معاناة المواطنين وفق امكانياتها المتاحة حتى الإنتهاء من جميع الشوارع وذلك حسب الأهمية.

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