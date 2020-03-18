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تربية الوسطى تبدأ بتعقيم مبنى مديرية التربية والتعليم بالوسطى

18 آذار / مارس 2020 11:44

تربية الوسطى تبدأ بتعقيم مبنى مديرية التربية والتعليم بالوسطى
تربية الوسطى تبدأ بتعقيم مبنى مديرية التربية والتعليم بالوسطى

غزة- الرأي

 بدأت مديرية التربية والتعليم بالوسطى،  للوقاية من الأمراض والأوبئة وتحسباً لأي طارئ، بتعقيم مبنى المديرية وكافة مرافقها، وذلك ضمن خطة المديرية لتوفير بيئة صحية وأمنة للعاملين والوقاية من فيروس "كورونا" الذي يجتاح العديد من الدول و تم تصنيفه كوباء عالمي.

 مدير التربية والتعليم هشام الحاج، قال إن هذه الحملة تأتي ضمن خطة المديرية ووزارة التربية والتعليم للوقاية من المرض ومنع وصوله وانتشاره، وأضاف بأن المديرية اتخذت العديد من الاجراءات الوقائية لحماية موظفيها والعاملين بها وتوفير بيئة صحية وسليمة للعمل خلال هذه الفترة الطارئة.

وأوضح الحاج  أن حملة تعقيم المديرية ومرافقها جاءت تتويجاً لحملات التوعية التي تقوم بها المديرية للموظفين والجمهور والتأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة لحماية أنفسنا ووطنا من هذا الوباء الخطير.

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