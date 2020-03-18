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الأوقاف وبلدية غزة يبحثان الملفات الفنية والمالية والقانونية المشتركة

18 آذار / مارس 2020 11:47

الأوقاف وبلدية غزة يبحثان الملفات الفنية والمالية والقانونية المشتركة
الأوقاف وبلدية غزة يبحثان الملفات الفنية والمالية والقانونية المشتركة

غزة- الرأي

بحث وفد من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مع بلدية غزة، جملة من الملفات الفنية والمالية والقانونية العالقة بين الطرفين, لإيجاد الحلول لها, تخللها جولة ميدانية لبعض العقارات للوقوف على مشكلاتها.

بدوره أوضح مدير دائرة الهندسة بالأوقاف م. حسام أبو هاشم، أن هذا اللقاء يأتي لحل الإشكالات المتداخلة بين الوزارة والبلدية في إطار إحقاق الحقوق و الحفاظ علي أملاك وأموال الوقف.

ونوه الى وجود لجنة مشتركة تضم في عضويتها الإدارة العامة للأملاك والهندسة وأملاك أوقاف غزة  والإدارة العامة للشؤون للمالية بالأوقاف والدوائر الفنية في بلدية غزة.  

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