مجمع "عدوان الطبي" يفتتح قسم بنك الدم

غزة- الرأي

افتتح مجمع كمال عدوان الطبي، التابع للمديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية شمال قطاع غزة اليوم الإثنين قسم بنك الدم، ضمن خطتها التطويرية.

وحضر الافتتاح كلٌ من مدير عام المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية عميد طبيب محمد رمضان صالح وعقيد طبيب محمد عوض مدير إدارة المستشفيات والعقيد حقوقي باسل عبد الجواد مدير ادارة العلاج الطبيعي، والعقيد أحمد الكحلوت مدير إدارة مجمع كمال عدوان الطبي.

وأكد العميد صالح، أن هذه الخدمة تأتي ضمن خطة تطويرية تنفذها المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية في إطار تحسين الخدمة الطبية لأبناء شعبنا الفلسطيني عامة وأبناء وزارة الداخلية خاصة.

وأشاد العميد صالح في جهود إدارة مجمع كمال عدوان الطبي وجهود طواقمه الفنية والإدارية في خدمة المواطنين.

يذكر أن الخدمات الطبية العسكرية، افتتحت العديد من الأقسام الطبية الجديدة المختصة ضمن خطتها التطويرية منذ مطلع عام 2020.