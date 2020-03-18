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أوقاف خان يونس تتعاون مع عائلات المحافظة لتعقيم المساجد

18 آذار / مارس 2020 12:04

أوقاف خان يونس تتعاون مع عائلات المحافظة لتعقيم المساجد
أوقاف خان يونس تتعاون مع عائلات المحافظة لتعقيم المساجد

خان يونس- الرأي

استقبل مدير أوقاف خانيونس د. محمد الغلبان، وفداً من ملتقى أبناء عائلات محافظة خان يونس، وذلك بهدف تطوير سبل التعاون المشترك والقيام بحملة لتعقيم مساجد 
المحافظة.
بدوره رحب مدير المديرية بوفد الملتقى، مثمنًا هذه الزيارة والتي تعبر عن مدى دور وجهود الملتقى في خدمة المساجد، معربًا عن أمله في تطوير سبل وآليات التعاون 
المشترك بين المديرية والملتقى بما يخدم المجتمع المحلي .
من جانبه تحدث وفد ملتقى عائلات محافظة خان يونس، عن دور الملتقى في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز الموروث الاجتماعي والثقافي بين أبناء المحافظة
وفي جانب آخر، زار وفد من الشئون والقانونية بوزارة الأوقاف والشئون الدينية برئاسة أ. رمزي الشافعي مديرية أوقاف خانيونس وذلك للاطلاع علي سير العمل في 
المديرية ومتابعة قضايا الدائرة المنظورة في المحاكم النظامية والشرعية.

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