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الخدمات الإدارية في وزارة المواصلات تواصل حملة التوعية والوقاية من كورونا

18 آذار / مارس 2020 12:07

الخدمات الإدارية في وزارة المواصلات تواصل حملة التوعية والوقاية من كورونا
الخدمات الإدارية في وزارة المواصلات تواصل حملة التوعية والوقاية من كورونا

غزة- الرأي

واصلت دائرة الخدمات الإدارية بوزارة النقل والمواصلات، حملة التوعية والوقاية من فيروس كرونا المستجد وذلك من خلال توزيع برشورات توعوية و علب تعقيم على جميع الموظفين.
وأكد أ. معين قويدر رئيس قطاع الشئون الإدارية والمالية، أن الوزارة تعمل على توعية الموظفين حول الوقاية من الفيروس.
وتابع قويدر بالقول أن حملات التوعية بمخاطر هذا الفيروس تأتي بالتنسيق والتعاون مع الجهات الطبية المختصة ذات العلاقة، وضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الوزارة.
يذكر أن برشور التوعية يشمل عدة محاور من أبرزها التعريف بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه.
 

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