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شرطة مرور الوسطى تُنظم طابور أركان لعناصرها

18 آذار / مارس 2020 12:20

نظمت شرطة المرور في الحافظة الوسطى ممثلة بمديرها المقدم إسماعيل نوفل طابور أركان لضباطها وأفرادها للتأكيد على التعليمات الصادرة من القيادة فيما يضمن سلامة أبناء شعبنا. وشارك في طابور الأركان كل من النائب في المجلس التشريعي د.عبد الرحمن الجمل ومدير عام شر
نظمت شرطة المرور في الحافظة الوسطى ممثلة بمديرها المقدم إسماعيل نوفل طابور أركان لضباطها وأفرادها للتأكيد على التعليمات الصادرة من القيادة فيما يضمن سلامة أبناء شعبنا. وشارك في طابور الأركان كل من النائب في المجلس التشريعي د.عبد الرحمن الجمل ومدير عام شر

الوسطى- الرأي

نظمت شرطة المرور في الحافظة الوسطى ممثلة بمديرها المقدم إسماعيل نوفل طابور أركان لضباطها وأفرادها للتأكيد على التعليمات الصادرة من القيادة فيما يضمن سلامة أبناء شعبنا.

وشارك في طابور الأركان كل من النائب في المجلس التشريعي د.عبد الرحمن الجمل ومدير عام شرطة المرور والنجدة العقيد علي النادي ونائب مدير محافظة الوسطى العقيد سلمان أبو مغصيب وممثلين عن هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في المحافظة.

وأثنى النائب الجمل على أداء شرطة المرور والنجدة في تنظيم حركة السير حفاظا على سلامة أبناء شعبنا، متحدثا بشكل مقتضب عن الأوضاع والمستجدات في المنطقة.

بدوره أكد العقيد النادي على التعليمات الصادرة من القيادة، داعيا كافة الضباط والأفراد القيام بواجباتهم تجاه أبناء شعبنا خاصة في هذه المرحلة التي تحمل في طياتها العديد من الأحداث والمتغيرات، مشدداً على ضرورة الإلتزام بالقواعد والقوانين العسكرية لرجل الأمن ليكون نموذجا يُحتذى به بين أبناء شعبنا.

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