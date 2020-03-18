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أوقاف الشمال توزع بوسترات ارشادية لمواجهة فايروس كورونا

18 آذار / مارس 2020 12:23

أوقاف الشمال توزع بوسترات ارشادية لمواجهة فايروس كورونا
أوقاف الشمال توزع بوسترات ارشادية لمواجهة فايروس كورونا

غزة- الرأي

وزعت مديرية أوقاف الشمال،  مجموعة من البوسترات على مساجد المحافظة تحتوي علي توجيهات وإرشادات ضرورية للمواطنين لمواجهة فايروس كرونا بالمساجد .

وأصدر مدير أوقاف الشمال الشيخ عبد القادر سالم تعليماته لجميع العاملين بالمساجد بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة وخاصة أغلاق ثلاجات المياه وتكثيف النظافة في مرافق المسجد.

كما وطالب سالم أئمة وخطباء المساجد بضرورة حث الناس الي المحافظة علي نظافة البدن والملابس والأطعمة والتأكيد علي العائدين من السفر بضرورة الالتزام في بيوتهم والعديد من التوصيات الأخرى .

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