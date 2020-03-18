لجنة مكافحة فيروس كورونا في المستشفى الأوروبي تنظم نشاطات توعوية

غزة- الرأي

واصلت لجنة مكافحة فيروس كورونا بمستشفى غزة الأوروبي، تنظيم عدة نشاطات تثقفية وتوعوية، ضمن إجراءات الوقاية من مرض كورونا، عقب اجتماعها الأول في اليوم التالي.

وأكد رئيس اللجنة د. منتصر الفرا أن اللجنة تبنت خطة استراتيجية وواضحة لبدء تنفيذ مهامها وتقييم مدى الجهوزية وتبنى توصيات اللجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا بقطاع غزة.

وأضاف، أن اللجنة نشرت لوحات ارشادية على مداخل ومخارج المستشفى وكذلك في الأماكن الأكثر حيوية، وتضمنت نصائح وارشادات للقادمين من السفر والذين يُطلب منهم الحجر المنزلي، وأخرى تتعلق بتعليمات تعريفية بالمرض وآلية الوقاية منه.

وكان آخرها عقد محاضرتين تثقيفيتين قدمهما عضو اللجنة د. حمادة غبون لموظفي العناية المركزة والعمليات حول ماهية الفيروس ووسائل انتقاله، وطرق التعامل مع الحالات المصابة والمشتبه بها، وذلك من أجل الاستعداد لأي حدث والبقاء على الجهوزية التامة.

وفي دائرة الأشعة بالمستشفى قدم عضو اللجنة أ. زياد العاوور محاضرة تثقيفية لجزء من أخصائِي التصوير الطبي، وتطرق لشرح طرق الوقاية للعاملين من جميع الفئات، مسلطاً الضوء على كيفية التعامل مع الحالات في حال وصولها لقسم الأشعة لإجراء الفحوصات اللازمة.

لقاءات مماثلة عكف أعضاء اللجنة على تنفيذها واستهدفت موظفي أقسام التمريض وقسم الإسعاف، من بينها كان نشاط توعوي للمرضى والمرافقين في العيادات الخارجية بتنظيم كلاً من أ. عابد أبو شهلا و أ. حنان فياض، ومن المقرر أن تشهد الأيام القادمة استكمال الحملات التثقفية لباقي أقسام المستشفى.

و في اطار الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، بدأت اللجنة بتنفيذ حمــلة تعقيــم واسعة لمــرافق وأســاسيــات المستشـــفى ، اضافة الى اللوحات الارشادية والأبواب والشبابيك، والأسطح التي يلامسها الموظفين والمراجعين.

ونفذت أيضاً بقسم جراحة رجال نظراً لكونه يتعامل مع عدة تخصصات جراحية، وهو ما قد يزيد من فرصة انتقال العدوى، وستستمر هذه الحملة بإشراف لجنة مكافحة فيروس كورونا ودائرة مكافحة العدوى،.

يذكر أن لجنة مكافحة فيروس كورونا تقرر تشكيلها في اجتماع مجلس إدارة مستشفى الاوروبي الذي عقد بالعاشر من الشهر الجاري، وبناء على قرار وكيل وزارة الصحة، برئاسة رئيس لجنة مكافحة العدوى د. منتصر الفرا، وعضوية عدد من المسئولين في تخصصات مختلفة، ويتمثل دورها في عدة مهام أبرزها تنظيم حملات توعوية وتثقيفية، تستهدف العاملين والجمهور بشكل عام حول مخاطر الفيروس وطرق الوقاية منه.

مستشفى غزة الأوروبي وبجهود دائرة مكافحة العدوى كان قد بدأ في وقت سابق تنفيذ فعاليات توعوية للحد من انتشار كورونا وكان أهمها عقد يوم علمي ومحاضرات عملية للأطباء والموظفين حول الطريقة الصحيحة للبس الواقيات الشخصية. وحرصاً على سلامة المجتمع وفي الفترة ما قبل تعطيل العملية التعليمية كان المستشفى قد نظم محاضرات توعوية حول فيروس كورونا داخل مدارس المنطقة المحيطة.