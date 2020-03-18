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"الصحة": التثقيف الصحي تنفذ حملات توعوية بفيروس كورونا لنحو 5 آلاف شخص

18 آذار / مارس 2020 12:33

"الصحة": التثقيف الصحي تنفذ حملات توعوية بفيروس كورونا لنحو 5 آلاف شخص

غزة- الرأي

كثفت دائرة التثقيف الصحي في وزارة الصحة ، جهودها التوعوية؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد ( 19) –على مستوى محافظات قطاع غزة.

وأكدت من خلالها على أهمية التقيد بالاحتياطات الوقائية للالتهابات التنفسية عامة التي تشمل: المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون، وتغطية الفم، والأنف عند السعال والعطس.

واوضح  د.معين الكريري  مدير دائرة التثقيف وتعزيز الصحة أن الدائرة تواصل  جهودها في توعية كافة شرائح المجتمع بفيروس كورونا ،حيث تم تنفيذ 60 لقاء استفاد منها ما يقارب (5) آلاف شخص من مختلف المؤسسات الدينية والتعليمية والمجتمعية  الى  جانب تنفيذ العديد من البرامج  التوعوية والتثقيفية للعائدين الى قطاع غزة وتقديم الإرشادات والتعليمات الوقائية لهم.

وأكد  أن اللقاءات تهدف إلى تحسين مستوى الصحة لدى المواطنين بقطاع غزة وتعزيز الوعي الصحي لديهم من خلال توضيح  أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ومن أبرزها: الحمى، والسعال، وضيق في التنفس، وقد تتطور الأعراض  إلى التهاب رئوي لافتا الى أن قد تسبب العدوى مضاعفات حادة لمن يعانون ضعفًا في الجهاز المناعي، أو أمراضًا مزمنة، والمسنين.

وأشار الى أن دائرة التثقيف الصحي بوزارة الصحة  أصدرت نحو 122 ألف بروشور تثقيفي ، و200 بوستر توعوي خاص بفيروس كورونا وتوزيعهم على كل من وزارة الصحة، وكالة الغوث، الخدمات الطبية والمؤسسات الأهلية.

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