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الزراعة تشرع بإنشاء مركز لوسم المستلزمات الزراعية

18 آذار / مارس 2020 01:03

الزراعة تشرع بإنشاء مركز لوسم المستلزمات الزراعية
الزراعة تشرع بإنشاء مركز لوسم المستلزمات الزراعية

غزة- الرأي

شرعت وزارة الزراعة، بإنشاء مركز جديد لوسم المستلزمات الزراعية، وذلك ضمن مرافق مديرية زراعة وبيطرة الوسطى، وسط قطاع غزة.

وتواصل الزراعة عمليات الوسم والتعريب للمستلزمات الزراعية الواردة لقطاع غزة والمنتجة محلياً، وذلك بالتعاون بين الإدارة العامة للتسويق والمعابر والرقابة الزراعية التابعتين للوزارة.

وتخضع عملية وسم المستلزمات للفحص واعتماد العينات بعد ثبوت مطابقتها للمواصفات الفنية في مختبر وقاية النبات التابع للوزارة.

ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الزراعة، لضبط عملية تسويق المستلزمات الزراعية المستورة والمحلية، لضمان جودة مستلزمات الانتاج في قطاع الإنتاج النباتي والحيواني

90657707_2835556596523742_8848884690036195328_n الزراعة تشرع بإنشاء مركز لوسم المستلزمات الزراعية 90085025_2835556659857069_4877714712193662976_n
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