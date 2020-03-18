الزراعة تشرع بإنشاء مركز لوسم المستلزمات الزراعية

غزة- الرأي

شرعت وزارة الزراعة، بإنشاء مركز جديد لوسم المستلزمات الزراعية، وذلك ضمن مرافق مديرية زراعة وبيطرة الوسطى، وسط قطاع غزة.

وتواصل الزراعة عمليات الوسم والتعريب للمستلزمات الزراعية الواردة لقطاع غزة والمنتجة محلياً، وذلك بالتعاون بين الإدارة العامة للتسويق والمعابر والرقابة الزراعية التابعتين للوزارة.

وتخضع عملية وسم المستلزمات للفحص واعتماد العينات بعد ثبوت مطابقتها للمواصفات الفنية في مختبر وقاية النبات التابع للوزارة.

ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الزراعة، لضبط عملية تسويق المستلزمات الزراعية المستورة والمحلية، لضمان جودة مستلزمات الانتاج في قطاع الإنتاج النباتي والحيواني