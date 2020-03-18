أوقاف الوسطى ورابطة المساجد توفران 20 ماكنة رش للمساجد

الوسطى- الرأي

وفرت مديرية اوقاف المحافظة الوسطى بالتعاون مع رابطة مساجد الوسطى وفاعلين خير 20 ماكنة رش لتعقيم المساجد بشكل دوري تجنباً لتفشي مرض كورونا وللمحافظة على النظافة التامة للمساجد وإبقائها معقمة.

وأكد سمير مسلم أن مديريته تسعى لإبقاء المساجد معقمة وصحية أمام المصلين، مضيفاً: "وُجدنا وكُلفنا بخدمة بيوت الله في كافة الظروف، وسنبقى نعمل لخدمتها حتى تكون منيرة بالمصلين والعابدين".

من جهته أفاد احمد بشير رئيس قسم المساجد أنه تم التعميم بضرورة الإلتزام بكافة التعليمات الصادرة من وزارة الأوقاف, منوهًا الى أنه تم توفير 10 ماكينات للمساجد المركزية الكبيرة لتعقيمها بشكل يومي و10 اخرى تبقى في المديرية تؤخذ للمساجد بشكل دوري لتعقيمها وتنظيفها.

يذكر أن مديرية اوقاف الوسطى شكلت لجنة طوارئ بدأت العمل الميداني بموجب قرار وكيل الوزارة لتنفيذ الإجراءات الوقائية من انتشار وباء كورونا.