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"الزراعة" بصدد ترخيص مزارع الحبش بالمحررات

18 آذار / مارس 2020 01:07

"الزراعة" بصدد ترخيص مزارع الحبش بالمحررات

غزة- الرأي

نظمت الإدارة العامة للمحررات والإدارة العامة للإنتاج الحيواني والخدمات البيطرية بوزارة الزراعة جولة ميدانية لمزارع الحبش المؤجرة للقطاع الخاص و المقامة في أراضي المحررات، وذلك لمناقشة مدى ملاءمتها للشروط الفنية والتراخيص التي تضعها الوزارة حسب الأصول ، والإشراف عليها لضمان جودة الإنتاج وتفادي الخسائر، وخاصة مع اقتراب فصل الصيف.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة الزراعة لعام 2020 لتنظيم قطاع الإنتاج الحيواني، لينسجم مع سياسات الوزارة، وإعادة النهوض بالقطاع الزراعي
وقال شكري النجار مدير عام الإدارة العامة للمحررات بوزارة الزراعة، أنه جرى التأكيد خلال الجولة الميدانية على تحديد آلية سليمة لمراقبة وترخيص مزارع الدجاج والحبش، وذلك لحماية المزارع والتقليل من أضراره، واعتماد الشروط السليمة حسب المواصفات الصحيحة المعتمدة لدي وزارة الزراعة، وقد جرى وضع التوصيات اللازمة بالخصوص لرفعها للجهات المعنية بهدف تسوية الأوضاع حسب الخطط المعتمدة بالوزارة .

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