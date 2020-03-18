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أوقاف غزة تعقد اجتماعًا طارئًا لمتابعة الالتزام بإرشادات الوقاية من وباء كورونا

18 آذار / مارس 2020 01:36

أوقاف غزة تعقد اجتماعًا طارئًا لمتابعة الالتزام بإرشادات الوقاية من وباء كورونا
أوقاف غزة تعقد اجتماعًا طارئًا لمتابعة الالتزام بإرشادات الوقاية من وباء كورونا

غزة- الرأي

عقد مدير أوقاف محافظة غزة د. محمد سالم اجتماعا مع موظفي قسم تفتيش المساجد وذلك في إطار متابعته الالتزام بإرشادات وتوجيهات وزارة الأوقاف التي تأتي ضمن خطواتها الوقائية لمواجه وباء كورونا والتعليمات المتعلقة بمواقيت أذاني الفجر والجمعة الأولين.

وبحث سالم خلال اللقاء العديد من الموضوعات حول وباء كورونا وسبل أخذ الاحتياطات اللازمة والواجب إتباعها لتجنب انتشار هذا المرض، وكيفية تجنب الإصابة به، مؤكداً في الوقت ذاته علي ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الأوقاف المتعلقة بمواقيت أذان الفجر والجمعة.

يذكر أن المديرية وزعت زجاجة تعقيم علي أقسام المديرية لاستخدمها في تطهير اليدين والتعقيم وقت العمل.

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