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خلال اجتماع مع غرفة تجارة وصناعة غزة

" وادي" يطالب الغرفة التجارية بتخفيض الأعباء لخلوات الطرف للعمال والتجار

18 آذار / مارس 2020 01:41

" وادي" يطالب الغرفة التجارية بتخفيض الأعباء لخلوات الطرف للعمال والتجار

غزة- الرأي

طالب وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، د. رشدي وادي، غرفة تجارة وصناعة غزة بتخفيض الأعباء والمطالبات المالية الخاصة بخلوات الطرف للعمال وأصحاب الشركات والتجار.
وشدد وادي خلال اجتماع مع رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة غزة في مقر الوزارة، على ضرورة تظافر جهود الجميع لدعم شريحة العمال خاصة فيما يتعلق بخلوات الطرف، داعياً الي تسهيل كافة الإجراءات أمام رجال الاعمال والتجار ومؤسسات القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد الوطني في قطاع غزة.


في سياق اخر،  أكد وادي، أن السلع والبضائع والمواد الغذائية متوفرة في الأسواق رغم الاعلام عن اغلاق المعابر بسبب انتشار فيروس كورونا.


وقال إن طواقم حماية المستهلك تراقب الأسواق وتعمل على مدار الساعة لضمان توفر السلع والمواد الغذائية.


من جهته أوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة وليد الحصري، أن مجلس إدارة الغرفة التجارية قرر إعفاء العمال من رسوم عضوية الغرفة تخفيفاً عنهم في ظل هذه الظروف الصعبة.
وتم خلال الإجتماع مناقشة التجهيزات الحالية لإقامة أرض المعارض في المنطقة الوسطى، وبحث آخر المستجدات حول مشروع المنطقة الصناعية الحرفية شرق غزة.

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