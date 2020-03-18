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في إطار مواجهة فيروس كورونا

"الأوقاف" توجه رسائل وإرشادات مهمة للمتواجدين في الحجر الصحي

18 آذار / مارس 2020 01:55

الأوقاف توجه رسائل وإرشادات مهمة للمتواجدين في الحجر الصحي
الأوقاف توجه رسائل وإرشادات مهمة للمتواجدين في الحجر الصحي

غزة- الرأي

وجهت وزارة الأوقاف والشئون الدينية بغزة جملة من الإرشادات والرسائل المهمة للمواطنين المتواجدين في الحجر الصحي في إطار الجهود التكاملية لمواجهة فيروس كورونا وانطلاقًا من مسئوليتها تجاههم وشعورها بما ألم بهم.

وأكدت الأوقاف في بيان لها أن التزام المواطنين المتواجدين في الحجر الصحي بقرار الجهاتُ المختصّةُ بعدمِ مخالطتهم للناسِ والتزامِ الحجرِ الصحي مدة أربعةَ عشرَ يوماً، هو أمر ديني تطبيقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لاَ يُورِد مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ.

مشددةً عليهم بضرورة منع أنفسهم من الخروج إلى الناس، والاختلاط بهم؛ وعدم طلب لُقيا الأهل في هذه الفترة الحرجة لأن ذلك يؤذيهم، ويضر بصحتهم، منوهةً إلى أن الإسلام حرّم الأذى والإضرار بالآخرين.

وطالبت الوزارة بضرورة تقليل المخالطة بالموجودين داخل الحجر الصحي مظنة انتقال العدوى من شخص لآخر امتثالا للنصيحة النبوية فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِو

داعيةً المتواجدين في الحجر إلى اغتنام الأوقات وعدم إهدارها واستثمارها في التقرب لله تعالى واحتساب ذلك خلوة وعبادة.

وقالت الأوقاف: "ينبغي أن يكون المسلم صادقا، أمينا، رقيبا على نفسه، لا ينتظر رقيبا عليه إلا الله، فمن شعر بالمرض أو اشتبه عليه وجب إعلام الجهات الصحية، والامتثال لنصائحهم وإرشاداتهم".

وأضافت: "الحجر الصحي من أهم الوسائل للحَدِّ من انتشار الأمراض الوبائية في العصر الحاضر".

وتابعت: "وبموجبه يمنع أي شخص من دخول المناطق التي انتشر فيها نوع من الوباء، والاختلاط بأهلها، وكذلك يُمنع أهل تلك المناطق من الخروج منها، سواء أكان الشخص مصاباً بهذا الوباء أم لا".

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