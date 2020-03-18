"الصحة" تزود مراكز الحجر الصحي بكامل التجهيزات الفندقية والمتابعة الصحية

غزة- الرأي

قالت وزارة الصحة إنها أقامت مركزا للحجر الصحي في معبر رفح يحتوي على 54 غرفة بكامل التجهيزات الفندقية والمتابعة الصحية وهو مخصص فقط للعائدين لقطاع غزة من الدول المصنفة الموبوءة.

وأشار التقرير اليومي الصادر عن مركز المعلومات الصحي الفلسطيني، أن الوزارة أصدرت اقرارا بتعهد اجراء حجر منزلي لجميع العائدين بتاريخ 3/3/2020 لاستكمال مدة 14 يوم والتي بلغ عددها 2778 حالة وتم تكليف لجنة من وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة لمتابعة تنفيذ الحجر المنزلي ومن يخالف يضع نفسه تحت طائلة القانون.

وأضاف التقرير تم إقامة مراكز حجر صحي احترازي للعائدين الى قطاع غزة منذ منصف شهر مارس الحالي حيث بلغ عدد المستضافين فيها 240 مستضاف لم تظهر عليهم أعراض المرض حتى اللحظة، وتم توفير طاقم طبي للمتابعة الصحية وتوفير الأدوية لهم كما أقيم مركز صحي مسقط (قيزان النجار) الاستقبال الحالات المرضية القادمة عبر المعابر لكنها تحتاج الى رعاية صحية تخصصية.

يذكر ان وزارة الصحة قامت بتجهيز مستشفى ميداني لعزل الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس على معبر رفح يتسع ل 38 حالة قابل للاتساع ومجهز بأقسام مبيت وعناية مركزة ومختبر واشعة.