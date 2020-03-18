الصحة: 49 فحصاً تم اجراءها بالمختبر المركزي تخلو من فيروس كورونا

غزة- الرأي

قالت وزارة الصحة إنها أجرت حتى اليوم الأربعاء 49 فحصاً مخبرياً بمختبرها المركزي، أظهرت جميعها خلو قطاع غزة من فيروس كوفيد19 والمعروف بـ "كورونا".

وأوضح د. هاني المقيد المسؤول المباشر عن فحص العينات في المختبر المركزي أن الكوادر الطبية المخبرية استجابت لقرار وزارة الصحة في توسيع اجراء الفحوصات الطبية وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية المتطورة التي تتبعها وزارة الصحة في غزة للوقاية من الفيروس الذي أضحى يمثل وباء عالمياً وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ونوه د. المقيد إلى أن الأجهزة الطبية الخاصة بفحص كورونا تعمل بكفاءة عالية، وأن الفحوصات تتم وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية.

كما أشار إلى توافر المواد المخبرية الخاصة بفحص فيروس كورونا في قطاع غزة داخل المختبر المركزي.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق توسيع دائرة الفحوصات للعائدين الذين تظهر عليهم أعراض المرض، إلى جانب الحالات المحلية المصابة بالتهابات رئوية حادة، وذلك ضمن توسيع رقعة الاجراءات الاحترازية.

واتخذت وزارة الصحة في غزة اجراءات مبكرة للحد والوقاية من فيروس كورونا في قطاع غزة، إذ اتخذت سلسلة من اجراءات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك حرصا على سلامة المواطنين والصحة العامة للمجتمع. حيث خصصت الوزارة الرقم المجاني المباشر ( 103 ) للاستفسار والابلاغ عن اي تطورات صحية بين العائدين الى قطاع غزة، إلى جانب اجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً من تاريخ وصولهم، والحجر الاجباري لغير الملتزمين بالحجر الصحي.