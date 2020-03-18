الصحة تشكل لجان حكومية وأهلية لتعزيز إجراءات الوقاية

غزة- الرأي

أكدت وزارة الصحة على اتخاذها جملة من الإجراءات الاحترازية المتتابعة في إطار جهوزيتها واستعدادها على كافة المستويات لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة أن الوزارة شكلت عدة لجان منها لجان حكومية ومركزية واستشارية والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأضاف القدرة انه تم تفعيل لجان الطوارئ الصحية في المحافظة ولجان مكافحة العدوى في المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية والأهلية والاونروا، إضافة الى التنسيق مع مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الأهلي ضمن جهود الوازرة في تعزيز الاجراءات الوقائية.