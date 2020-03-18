الأوقاف تقدم وجبات غذائية ومياه للمتواجدين في الحجر الصحي

غزة- الرأي

شرعت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية بغزة بتقديم وجبات غذائية ومياه للمواطنين المتواجدين في الحجر الصحي، وذلك بالتعاون مع بعض المؤسسات الخيرية في قطاع غزة.

وأوضح أسامة سليم مدير عام الزكاة أن إدارته ستقدم نحو 300 وجبة طعام على مدار ثلاثة أيام بالإضافة إلى 200 كرتونة مياه معدنية.

وقال سليم: "انطلاقًا من مسؤوليتنا الدينية والوطنية تجاه أبناء شعبنا، وخاصة تجاه الأخوة المواطنين في المتواجدين في الحجر الصحي سارعت الإدارة العامة للزكاة بالتواصل مع بعض الجهات لتقديم وجبات طعام ومياه"

وأضاف: "سيتم تقديم 200 وجبة لمدة ثلاث أيام مقدمة من لجنة زكاة الدرج، و100 وجبة مقدمة من قبل هيئة الإغاثة الإنسانية التركية IHH"

ووجه مدير عام الزكاة الشكر والتقدير للمتبرعين وجميع من ساهم في هذا العمل الخيري الذي يدلل على وحدة أبناء شعبنا في مواجهة الشدائد.