للوقاية من كورونا ...الأوقاف تشرع بحملة تعقيم لكامل مرافقها

غزة- الرأي

شرعت وزارة الأوقاف والشئون الدينية، بحملة واسعة؛ لتعقيم مرافقها ، وذلك في إطار جهودها المتواصلة؛ لتوفير متطلبات السلامة والوقاية من فيروس "كورونا" الذي يُشكل وباءً عالمياً

ونفذت الطواقم المختصة بشركة (إكس فتاك ) بالتعاون الكامل مع الوزارة حملة تعقيم شملت مكاتب الموظفين وقاعات الاجتماعات والاستعلامات وأجهزة الوزارة والأرضيات والمصاعد.

وأوضحت الوزارة أن هذه الحملة تأتي في سياق جهودها المبذولة لمواجهة فيروس "كورونا"، من أجل توفير بيئة آمنة وخالية من الأمراض والأوبئة للحفاظ على سلامة المواطنين والموظفين, منوهًة الى أنها تتابع عن كثب كافة التطورات الخاصة بهذا الفايروس.

وطالبت الوزارة كافة المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل وزارة الأوقاف والصحة حفاظًا على سلامتهم من هذا الوباء, معربةً عن أملها في أن يكتب الله السلامة لجميع أبناء شعبنا.