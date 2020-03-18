تكية غزة الخيرية تعد وجبات الطعام لمراكز الحجر الصحي بغزة

غزة- الرأي

أعدت تكية غزة الخيرية التابعة للجنة زكاة الدرج، ظهر اليوم وجبات الطعام لمراكز الحجر الصحي جنوب قطاع غزة، دعماً ومساندةً لهم بعد إطلاقهم نداء استغاثة عاجل لتجهيزها والعمل على راحت المقيمين فيها.

وأوضح نائب رئيس زكاة الدرج محمد عبد اللطيف خلف، أن هذه المساهمة تندرج انطلاقا من واجب اللجنة تجاه أبناء شعبنا في كل مكان وكذلك للوقوف تجاه مسؤولياتها وفقا لحالة الطوارئ التي أعلنت عنها الحكومة الفلسطينية وللتخفيف من معاناة المواطنين المحجورين.

وبدوره أشار عمر مراد مدير تكية غزة، إلى أنها أنشئت لتكون عوناً لأهالي قطاع غزة ومساهمتها هذه تأتي ضمن عملها في الوقوف بجانب المحجورين من أجل الحفاظ على حياتهم وحمايتهم من فايروس كورونا، داعياً كافة المؤسسات والهيئات الخيرية للوقوف بجانب هذه المراكز ودعمها وتجهيزها بكافة الامكانيات المتاحة.