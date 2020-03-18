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بناءً على خطة الطوارئ

"هنية" يتفق مع وزارة " التعليم "لبث دروس الثانوية عبر قنوات "أمواج"

18 آذار / مارس 2020 04:27

"هنية" يبرم اتفاقاً مع وزارة " التعليم "لبث دروس الثانوية العامة عبر قنوات "أمواج"

غزة- الرأي

أعلن عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة" مساعد الأمين العام "، عن إبرام اتفاق بين شبكة أمواج الإعلامية  ووزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، من أجل بث الدروس الخاصة بالثانوية العامة، عبر مؤسسة أمواج الإعلامية .

جاء ذلك بناءً على خطة الطوارئ المعمول بها من قبل المجلس الأعلى للشباب والرياضة، حفاظاً على سلامة أبناء شعبنا الفلسطيني من ظل الظروف الصحية المحيطة بنا . 

و أكد هنية أن   القرار جاء إحساساً بالمسئولية المجتمعية والوطنية تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني عموما وطلاب الثانوية العامة على وجه الخصوص، مؤكدا بأن المجلس الأعلى للشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم قد وضعا الخطة البرامجية لبث الحلقات التعليمية، عبر وسائل الإعلام المختلفة التي تمتلكها مؤسسة أمواج الإعلامية ، حيث سيكون البث يوميا وعلى فترتين من الساعة ١٢ حتى ٢ ظهرا ، ومن الساعة ٧ حتى ٩ مساء .


وأكد هنية بأن مؤسسة أمواج ستسخر كافة مقدراتها " قنوات ديجيتال ، اذاعة ، صفحات التواصل الاجتماعي " ،لخدمة طلابنا في الثانوية العامة ، بهدف انجاح العام الدراسي الحالي ، ومحاولة مواكبة المنهج وفق الخطة الدراسية المعدة مسبقا .

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