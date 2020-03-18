ديوان الموظفين يعقد مقابلات مجموعة من الوظائف الحكومية

غزة- الرأي

عقد ديوان الموظفين العام، ظهرالاربعاء، لجان المقابلات الشخصية لمجموعة من الوظائف الحكومية، وفقاً للاعلانات الخارجية الصادرة في العام 2020.

وبدأ ديوان الموظفين العام، العمل في لجان فني اتصالات (51)، حرفي كهرباء (64)، فني ميكانيكا (31)، والتي تقام مقابلاتها في مقر الديوان وسط مدينة غزة.

وسبق لديوان الموظفين العام نشر أسماء المرشحين لخوض المقابلات الشخصية عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنت، والذين سبق لهم اجتياز مرحلة الاختبارات الالكترونية بنجاح.

يذكر أن ديوان الموظفين العام أعلن خلال وقت سابق عبر موقعه الالكتروني على شبكة الانترنت، عن مجموعة من الوظائف الشاغرة، عبر مختلف التخصصات للعام 2020، مع فتح باب التقدم إليها للراغبين من مختلف الخريجين