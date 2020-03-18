التنمية الاجتماعية تختتم سلسلة من الندوات التوعوية بمخاطر كورونا

غزة- الرأي

اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية صباح اليوم الأربعاء ، سلسلة من الندوات الصحية للتوعية بمخاطر فيروس كورونا وأساليب الوقاية منها والتي بدات في تنفيذها في كافة مؤسساتها المنتشرة في قطاع غزة ومقرها الرئيسي.

جاء ذلك، بحضور كل من وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د.غازي حمد ومديرعام الشؤون المالية والإدارية أ.أيمن عبود ومدير عام العلاقات العامة والإعلام د. حسام الدجني وأ. سعيد الأستاذ نائب مدير عام الشؤون المالية والإدارية ، وأ. عبدالله خليفة رئيس قسم الشؤون الإدارية ، وأ. إيمان شقورة مسؤول التثقيف الصحي في وزارة الصحة ، وضم اللقاء أيضا موظفي المقر الرئيسي لوزارة التنمية

بدوره ثمن حمد هذه اللقاءات لما لها من دور كبير في توعية المجتمع الفلسطيني حول مخاطر هذا الفيروس بجانب ضرورة نقل كافة هذه المعلومات لكل المواطنين للإستفادة منها وتطبيقها

من جانبه لفت عبود إلى أن هذه الندوات تهدف إلى التوعية للموظفن ونقل المعلومة للمجتمع وذلك من خلال تعاملهم مع الوافدين والزوار والمواطنين وأسرهم في المديريات والمراكز التابعة للوزارة

بدورها اكدت شقورة على اهمية منح هذا الموضوع الاهتمام والتوعية الشاملة والكاملة للجمهور بمخاطر هذا الفيروس ، وأساليب الوقاية منه

وفي ختام اللقاء تم تكريم الأستاذة ايمان شقورة على جهودها التي بذلتها مع الوزارة في توعية وتثقيف الموظفين