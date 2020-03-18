التنمية الاجتماعية تؤمن وجبات غذائية للمحجورين في المراكز الصحية

غزة- الرأي

ساهمت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء، بالتسيق والتعاون مع العديد من الجهات الخيرية لتوفير وجبة غذاء لكافة نزلاء مركز الحجر الصحي المنتشرة في قطاع غزة , وتم توزيع هذه الوجبات على كافة المراكز

من جانبه أوضح أسامة رف مدير دائرة الجمعيات، أن هناك تنسيق مستمر بينهم وبين المؤسسات والجمعيات الخيرية لتوفير ما يلزم للمحجورين في مراكز الحجر الصحي , مؤكدا على ان هناك تعاون تشبيك متواصل لإمكانية توفير الخدمة بشكل مستمر

بدوره أكد أ وائل الخور مدير مديرية غزة أن طواقم الوزارة تعمل من صباح امس لتوفير ما يلزم هذه المراكز من أغطية وملابس وموا تنظيف ووجبات طعام , مبينا أن وزارته تعمل ولديها طواقم في كافة مراكز الحجر الصحي وذلك من أجل مساعدة هؤلاء المواطنين والتخفيف عنهم وتوفير ما يلزم من مواد تنظيف وتعقيم وراحة لهم

وفي ذات السياق تقدم الخور بالشكر الكبير لكل من ساهم في تقديم الخدمة من اجل حماية أبناء شعبنا الفلسطسني والحد من مخاطر هذا الفيروس