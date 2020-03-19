مغص الأطفال الرضع ما هو وما أسبابه وعلاجه

مغص الأطفال الرضع من المشكلات الصحية الشائعة لحديثي الولادة، وعادة ما يظهر المغص بعد أسابيع قليلة من الولادة ويستمر حتى يبلغ الرضيع حوالي ثلاثة إلى أربعة أشهر، على الرغم من أنهم قد يبكون كثيراً، إلا أن هذا المغص ليس خطيراً، فى هذا التقرير نتعرف على مغص الأطفال الرضع وأسبابه وعلاجه، وفقاً لموقع "Medical news today".

مغص الأطفال الرضع ليس له تأثير طويل المدى، وسيكسب الرضيع المصاب بالمغص الوزن ويتغذى بشكل طبيعي.

مغص الاطفال الرضع يسبب مجموعة من الأعراض تظهر على الرضيع الذي يتمتع بصحة جيدة وتغذية جيدة، وتشمل اعراض مغص الاطفال الرضع:

-بكاء شديد: يبكي الرضيع بشدة، وليس هناك الكثير مما يمكن للوالدين القيام به لتهدئته، سيصبح وجه الطفل أحمر اللون تميل نوبات البكاء إلى الحدوث في نفس الوقت كل يوم - بشكل عام خلال فترة ما بعد الظهر أو المساء، قد تستمر النوبات من بضع دقائق إلى فترات أطول، عادة ما يبدأ البكاء فجأة وبدون سبب واضح.تغيير وضعية جسم الرضيع: تكون قبضة اليد مشدودة، وتشنج عضلات البطن وركبتيه و الظهر.

-النوم: قد يكون النوم غير منتظم ويقطعه نوبات من البكاء.

-التغذية: يمكن أن تتوقف التغذية وتصبح غير منتظمة مع نوبات البكاء الشديد، ومع ذلك ، لا يتم تقليل الكمية التي يتناولها الطفل كل يوم

-الغازات: أثناء نوبات البكاء الشديد ، قد يحدث كثرة الغازات.

- في بعض الأطفال، تكون الأعراض خفيفة ، وقد يعاني الطفل من فترات من القلق فقط.

مغص الاطفال الرضع وأسبابه



مغص الاطفال الرضع قد يكون بسبب الغازات أو عسر الهضم أو الانتفاخ ولكن الأسباب غير معروفة إلى حد كبير.

ويتساءل البعض عما إذا كانت أمعاء الرضيع غير ناضجة وحساسة لبعض المواد الموجودة في حليب الثدي أو الحليب الاصطناعي، حيث أن حساسية الحليب وعدم تحمل اللاكتوز لها أعراض مشابهة لأعراض المغص، ومع ذلك لا توجد أدلة على ذلك.

-ضعف عدد الأطفال المصابين بالمغص كانت أمهم تدخن أثناء الحمل.

مغص الاطفال الرضع هو جزء طبيعي من حياة بعض الرضع وليس ضارًا، لذا من غير المستحسن عادة إعطاء الدواء للطفل، لذا إذا كنت قلقًا ، أو تجد صعوبة في التأقلم ، فتحدث إلى طبيبك العام، ولا توجد مادة واحدة تعالج جميع حالات المغص، ومع ذلك ، فقد ثبت أن العلاجات التالية تساعد:

تركيبة لبن مضادة للحساسية إذا كان الرضيع قد تم إرضاعه من الزجاجة، أو اتباع نظام غذائي خالٍ من الألبان للأم المرضعة، إذا نجح ذلك ، فهذا يعني أن طفلك لا يتحمل الحليب بشكل دائم أو يعاني من حساسية الحليب.أدوية بها عامل مضاد للرغوة يقلل من كمية الغازات المحاصرة، يجمع فقاعات صغيرة من الغازات العالقة في محتويات المعدة عندما يبتلع الرضيع الهواء.

عادة ، يُعطى الرضيع 2.5 مللتر (مل) بعد كل رضعة، يمكن إضافته إلى زجاجة الرضيع أو إدخاله مباشرة في الفم ، إما بملعقة أو حقنة فموية.

-قطرات اللاكتاز: اللاكتاز هو إنزيم يكسر سكر اللبن اللاكتوز إلى جلوكوز وجلاكتوز، يمكن أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من نقص اللاكتيز في الأمعاء من تقلصات البطن والإسهال بعد تناول منتجات الحليب، يساعد اللاكتاز على منع ذلك.