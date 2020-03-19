علاج الصداع بطرق عديدة منها الأدوية والابتعاد عن الضوضاء

علاج الصداع هو أكثر الأشياء التى يبحث عنها الكثيرون، حيث إنه أحد أكثر أشكال الألم المزمن شيوعاً، ويأتى في المرتبة الثانية بعد مشاكل الظهر، وأي شخص يعاني من ألم الصداع الشديد - وخاصة الصداع النصفي - يعرف مدى صعوبة القيام بالمهام اليومية أثناء الشعور به، لذا نقدم فى هذا التقرير علاج الصداع بطرق بسيطة، وفقاً لموقع Everydayhealth.

علاج الصداع



علاج الصداع له العديد من الطرق الفعالة للعثور على راحة سريعة من الألم وإليكم طرق علاج الصداع:

-الأدوية.

- نصائح لعلاج الصداع.

علاج الصداع بالأدوية



علاج الصداع يكون سهلاً وبسيطاً بالأدوية، حيث يمكن أن يساعد أي مسكن للألم بدون وصفة طبي في تخفيف الصداع غير الصداع النصفي ، المعروف أيضًا باسم صداع التوتر، ومن الأدوية:

- الأدوية التي تحتوي على دواء واحد فقط (أسيتامينوفين أو إيبوبروفين أو نابروكسين أو أسبرين) هي علاج فعال للصداع وتعمل مثل تلك التي تشمل مزيجًا من الأسبرين والأسيتامينوفين والكافيين.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الصداع المتكرر أو المتكرر ، يوصي الأطباء في بعض الأحيان بالجرعات التي تتطلب وصفة طبية للأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات مثل الأيبوبروفين أو النابروكسين.

ويمكن أن يتسبب الاستخدام المتكرر لأي مسكن للألم ، بما في ذلك الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية ، في حدوث ما يُعرف بصداع الإفراط في استخدام المسكنات ، و لعلاج هذا النوع من الصداع ، يجب إيقاف جميع الأدوية المسكنة للألم لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

علاج الصداع بنصائح بسيطة



علاج الصداع يمكن أن يتم بنصائح بسيطة وبدون أدوية مما سيساعد على تقليل حاجتك إلى مسكنات الألم ويقلل من خطر الصداع الناتج عن المسكنات، إليك بعض النصائح لعلاج الصداع:

أغمض عينيك واسترح، هذا علاج فعال للصداع للصداع النصفي ، ويمكن أن يساعد في تخفيف صداع التوتر أيضًا، اجلس في غرفة هادئة ومظلمة وعينيك مغلقة واسترخي لبعض الوقت، والمرضى الذين يعانون من الصداع النصفي يبحثون بشكل غريزي عن بيئة مظلمة وهادئة يمكنهم من خلالها النوم لبضع ساعات على الأقل، فالنوم يقلل أو يزيل الألم.دلك رقبتك وجبهتك، يمكن أن يساعد فرك رقبتك وجبهتك على تحسين تدفق الدم وتهدئة صداع التوتر.

-تدفئة أو تبريد رقبتك وجبهتك، حاول وضع وسادة تدفئة أو قطعة قماش دافئة حول رقبتك وأسفل جمجمتك لتخفيف الصداع الناتج عن التوتر، إذا لم يفدك ذلك ، يمكنك استخدام كمادات باردة بدلًا من ذلك لمعرفة ما إذا كان ذلك يساعدك على تخفيف الصداع.

-الاسترخاء، تمارين التأمل والتنفس العميق و "تقنيات الاسترخاء المختلفة يمكن أن تساعد بشكل كبير المرضى الذين يعانون من صداع التوتر.

-قلل الضغط النفسي، إذا كنت تعاني من صداع شديد فحاول الابتعاد عن الضغط النفسي، تجنب البيئات الصاخبة ، اترك العمل مبكرًا إن أمكن.

-انتبه لما تأكله وتشربه، ما تضعه في جسمك يمكن أن يكون له تأثير كبير على صداعك، تجنب الكافيين وتجنب السجائر وعدم تخطي وجبات الطعام ، وخاصة وجبة الإفطار.