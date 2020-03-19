9 معلومات لا تعرفها عن سماعة أبل الجديدة Powerbeats

أطلقت شركة أبل مؤخرًا الجيل الجديد من سماعة Powerbeats اللاسلكيّة الجديدة، وذلك عقب انتشار العديد من الشائعات حول اسمها والذي كان من المتوقع أن يكون Powerbeats4، إلا أن العلامة التجارية Beats التابعة لشركة أبل أعلنت أخيرًا عن السماعة التي تحمل اسم Powerbeats، وفيما يلى نغرض مجموعة من المعلومات عنها كما يلى:

- هي سماعات مستوحاة بشكل كبير من سماعات Powerbeats Pro اللاسلكية.

- تستخدم نفس الشريحة التي تستخدمها AirPods من الجيل الثاني من آبل وسماعات AirPods Pro التي تم إصدارها حديثًا.

- بطاريتها تدوم حتى 15 ساعة مقارنة بـ 12 ساعة مع Powerbeats3

- سعرها 149 دولار، أقل بـ 50 دولارًا من 199 دولارًا لـ Powerbeats3

- تأتى في ثلاثة خيارات ألوان: الأحمر والأبيض والأسود

- أصبحت السماعة متاحة للبيع بداية من اليوم 18 مارس 2020

- تستخدم Powerbeats الآن شريحة H1 الموجودة في الجيل الثاني من سماعات AirPods وPowerbeats Pro وAirPods Pro.

- لا توجد معها حافظة شحن، بل يتم شحنها من خلال كابل Lightning الذي يتصل بها مباشرة.

- عناصر التحكم في التشغيل متشابهة، ولكنها ليست تمامًا مثل Powerbeats Pro.



يذكر أنه تعتمد السماعة الجديدة على استخدام نفس شرائح معالج Apple W1 الموجودة في سماعة AirPods، ويمكنها الإتصال بهاتف الآيفون وجهاز الآيباد وساعة أبل الذكية أو حتى أجهزة ماك، وهى تمتلك بطارية قادرة على البقاء لمدة 8 ساعات ويمكن شحنها لمدة 5 دقائق لتعمل لمدة ساعتين.

