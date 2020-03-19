وكالة الرأي الفلسطينية "ابراهيموفيتش" يطلق حملة تبرعات للمستشفيات الإيطالية لمكافحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية غرائب وقعت بسبب فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية 9 معلومات لا تعرفها عن سماعة أبل الجديدة Powerbeats وكالة الرأي الفلسطينية كيف يمكن إنشاء أكثر من "ديسك توب" افتراضى على ويندوز 10؟ وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تستعد لإقامة مؤتمر خاص بمنتجات أوفيس 30 مارس وكالة الرأي الفلسطينية علاج الصداع بطرق عديدة منها الأدوية والابتعاد عن الضوضاء وكالة الرأي الفلسطينية فوائد الفراولة للصحة تقوى المناعة وتقلل مستوى السكر فى الدم وكالة الرأي الفلسطينية مغص الأطفال الرضع ما هو وما أسبابه وعلاجه وكالة الرأي الفلسطينية الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة فيروس كورونا الأربعاء 18 مارس 2020م وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعلن إصابة 433 بـ"كورونا" بينهم 6 حالات خطيرة
أخبار » عجائب وطرائف

غرائب وقعت بسبب فيروس كورونا

19 آذار / مارس 2020 07:07

في الولايات المتحدة الأميركية هبطت أسعار الكركند أو مايعرف بالإنجليزية باللوبستر 17 في المئة
في الولايات المتحدة الأميركية هبطت أسعار الكركند أو مايعرف بالإنجليزية باللوبستر 17 في المئة

تفشي فيروس، تسبب في ظهور بعض الأمور الغريبة، سواء بسبب ردود فعل الأفراد أو الامتثال لبعض القوانين.

ففي أوقات الأزمات تظهر بعض الأشياء الغريبة التي لم تكن تحدث لولا ظهور أزمة عالمية مثل تفشي فيروس كورونا.

فمثلا في الولايات المتحدة الأميركية هبطت أسعار الكركند أو مايعرف بالإنجليزية باللوبستر 17 في المئة أي انخفاض لأدنى مستوى منذ أربعة أعوام.

والسبب يرجع إلى توقف الطيران العارض الذي كان ينقل الكركند الطازج إلى الصين، مما أدى إلى تكدسها في الأسواق الأميركية وبالتالي تراجع أسعارها.

أما في أوروبا، قامت شركات الطيران بتسيير رحلات بدون ركاب في مواعيدها إلى وجهات عدة وذلك امتثالا للمتطلبات الأوروبية التي تقضي بضرورة وفاء شركة الطيران بـ 80 في المئة من رحلاتها حتى لا تخسر الأوقات المخصصة لها في المطارات لمنافسين آخرين ضمن القاعدة التي تعرف باسم 80/20.

وانتقالا إلى النصف الجنوبي من الكرة الأرضية وتحديدا في أستراليا، حيث اختفت المناديل الورقية من على أرفف المتاجر بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

أزمة المناديل الورقية دفعت بأحد الصحف المحلية إلى طباعة صفحات إضافية للمساعدة في مواجهة نقص المناديل.

كما دفعت هذه الأزمة بالمستهلكين في أستراليا إلى البحث عن بدائل أخرى مثل شطافات الحمامات الإلكترونية والتي يسهل تركيبها واستعمالها، مما ساهم في تزايد المبيعات في الأسابيع القليلة الماضية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تكية غزة الخيرية تعد وجبات الطعام لمراكز الحجر الصحي بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟