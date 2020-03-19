"ابراهيموفيتش" يطلق حملة تبرعات للمستشفيات الإيطالية لمكافحة كورونا

أعلن السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان ،الاربعاء، اطلاق حملة تبرعات للمستشفيات في إيطاليا، أكثر دولة أوروبية متضررة من وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال الهداف العملاق في حسابه على موقع انستاغرام "أعطتني إيطاليا الكثير، وفي هذه الأوقات الدراماتيكية، أريد أن أمنح المزيد لبلد أحبه".

تابع اللاعب البالغ 38 عاما والعائد الى ناديه الإيطالي السابق بعد تجربة في الولايات المتحدة الأميركية "قررت، مع الناس الذين يعملون معي، إطلاق حملة تبرعات للمستشفيات... يمكننا سويا مساعدة المستشفيات، الأطباء والممرضات الذي يعملون كل يوم دون أنانية لانقاذ حياتنا".

أضاف هداف باريس سان جرمان الفرنسي وإنتر الايطالي السابق "هذا موضوع جدي ونريد مساعدة حقيقية. أعوّل على كرم زملائي، جميع الرياضيين المحترفين والذين يريدون التبرع بمبلغ صغير أو كبير بحسب امكاناتهم لطرد هذا الفيروس".

وختم المهاجم السابق لمنتخب السويد "فلنطارد سويا فيروس كورونا ونفوز في المباراة! وتذكروا: إذا لم يأت الفيروس إلى زلاتان، سيأتي زلاتان اليه".

ومن أصل 3421 حالة وفاة في قارة أوروبا حتى منتصف يوم الأربعاء، خسر الإيطاليون وحدهم 2503 أشخاص بسبب فيروس "كوفيد-19"، من أصل 31506 إصابات في البلاد.