أوقاف خان يونس تشرف على حملة طهر بيتي لتعقيم مساجد المحافظة

أشرفت مديرية أوقاف محافظة خان يونس، على حملة طهر بيتي لتعقيم مساجد المحافظة، بالتعاون والتنسيق الكامل مع حركة الجهاد الإسلامي، والذي يأتي في إطار الاجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا.



وقد شارك في هذه الحملة التي انطلقت من مسجد الإسلام مدير أوقاف خان يونس د. محمد الغلبان والقيادي في حركة الجهاد الاسلامي د. أحمد المدلل وأ. درويش الغرابلي وأ.

منير البيوك.



وفي كلمة له شكر الغلبان القائمين على هذه الحملة، التي جاءت بشكل عاجل وسريع لتعقيم المساجد لتبقى صحية نظيفة أمام المصلين، داعياً العاملين في المساجد

بالتعاون الكامل مع الحملة الشبابية لتنظيف وتعقيم المساجد.