وكالة الرأي الفلسطينية "ابراهيموفيتش" يطلق حملة تبرعات للمستشفيات الإيطالية لمكافحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية غرائب وقعت بسبب فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية 9 معلومات لا تعرفها عن سماعة أبل الجديدة Powerbeats وكالة الرأي الفلسطينية كيف يمكن إنشاء أكثر من "ديسك توب" افتراضى على ويندوز 10؟ وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تستعد لإقامة مؤتمر خاص بمنتجات أوفيس 30 مارس وكالة الرأي الفلسطينية علاج الصداع بطرق عديدة منها الأدوية والابتعاد عن الضوضاء وكالة الرأي الفلسطينية فوائد الفراولة للصحة تقوى المناعة وتقلل مستوى السكر فى الدم وكالة الرأي الفلسطينية مغص الأطفال الرضع ما هو وما أسبابه وعلاجه وكالة الرأي الفلسطينية الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة فيروس كورونا الأربعاء 18 مارس 2020م وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعلن إصابة 433 بـ"كورونا" بينهم 6 حالات خطيرة
أخبار » الأخبار الحكومية

أوقاف خان يونس تشرف على حملة طهر بيتي لتعقيم مساجد المحافظة

19 آذار / مارس 2020 07:28

أوقاف خان يونس تشرف على حملة طهر بيتي لتعقيم مساجد المحافظة
أوقاف خان يونس تشرف على حملة طهر بيتي لتعقيم مساجد المحافظة

أشرفت مديرية أوقاف محافظة خان يونس،  على حملة طهر بيتي لتعقيم مساجد المحافظة،  بالتعاون والتنسيق الكامل مع حركة الجهاد الإسلامي،  والذي يأتي في إطار الاجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا.


وقد شارك في هذه الحملة التي انطلقت من مسجد الإسلام مدير أوقاف خان يونس د. محمد الغلبان والقيادي في حركة الجهاد الاسلامي د. أحمد المدلل وأ. درويش الغرابلي وأ. 
منير البيوك.


وفي كلمة له شكر الغلبان القائمين على هذه الحملة، التي جاءت بشكل عاجل وسريع لتعقيم المساجد لتبقى صحية نظيفة أمام المصلين، داعياً العاملين في المساجد 
بالتعاون الكامل مع الحملة الشبابية  لتنظيف وتعقيم المساجد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تكية غزة الخيرية تعد وجبات الطعام لمراكز الحجر الصحي بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟