النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2445) الخميس19/3/ 2020

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“الأونروا” تطلق نداء عاجلا لمواجهة خطر “كورونا” على اللاجئين الفلسطينيين

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الخليج الإماراتية

مشروعان «ليكوديان» لضم الأغوار وإعدام الفلسطينيين

وفاة القيادي الفلسطيني الطيب عبدالرحيم في القاهرة

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الاهرام المصرية

القوات المسلحة الأردنية تقرر إغلاق العاصمة عمان ابتداء من الغد

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إسرائيل وقطر: علاقات الظلّ والتخادم... و«حقائب المال »

الشروق المصرية

الشرق القطرية

الأونروا تعلن عن حاجتها العاجلة لـ14 مليون دولار لمواجهة كورونا

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جريدة فلسطين

الصحة بغزة: فحصنا 49 عينة ثبت خلوها من "كورونا "

فصائل المقاومةبغزة: شكلنا خلية أزمة للمساعدة بمواجهة "كورونا "

القدس المحلية

نيابة غزة: سنلاحق مروجي الإشاعات ومخالفة من لا يلتزم بالحجر الصحي

الاسير أيمن الشرباتي "المواطن" يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال

عشرات الاصابات خلال مواجهات بالعيسوية

أخصائيون يطلقون مبادرة للدعم الاجتماعي والنفسي لمواجهة كورونا في القدس

جريدة الأيام

الحياة الجديدة

وكالة صفا

وكالة الراي الفلسطينية





سما نيوز

غزة: القوى الوطنية والإسلامية تُصدر بياناً مهما بشأن التصدي لفيروس كورونا المستجد

فلسطين اليوم

100 حالة بحاجة لرعاية صحية و77 حالة تم تحويلها للكوميدور

الصحة بغزة تجدد التأكيد على خلو قطاع غزة من فيروس كورونا

تمكنت من تعقيم 700 من المساجد و المرافق العامة

حذرت من استغلال الأوضاع الراهنة ..

فصائل المقاومة تشكّل طواقم تطوعية تحت إدارة وزارتي الصحة والداخلية

عرب 48

وكالة وفا

الرئيس ينعى المناضل الوطني أمين عام الرئاسة عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح ال..

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19 آذار (مارس)

2002 م استشهد الصحفي "امجد العلامي" (23) عاماً الذي يعمل في تلفزيون "النورس المحلي" بعيار متفجر في مدينة الخليل.

2002م استشهاد مقاومين فلسطينيين بعد قتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 جنود آخرين أثناء اقتحام معسكر "تياسير الإسرائيلي" قرب بلدة طوباس القرية شمال الضفة الغربية، وقد تبنت كتائب الشهيد عز الدين القسام التابعة لحركة حماس العملية التي نفذها الشهيدان أحمد على عتيق من بلدة برقين وصالح محمد كحيل من بلدة قباطية.

1988م المجاهد طلال سليم الأعرج من الجهاد الإسلامي يقتل 3 جدنود صهاينة ويصيب رابعاً إصابة خطيرة بعد أن طعنهم بالخنجر في حي الدرج بمدينة غزة.

1978م مجلس الأمن يصدر القرار (425)، ويدعو إسرائيل إلى وقف عملها العسكري واحترام حدة أراضي لبنان.