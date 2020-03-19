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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2445) الخميس19/3/2020

19 آذار / مارس 2020 08:09

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2445)  الخميس19/3/2020

أخبار فلسطينية

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  • غزة: القوى الوطنية والإسلامية تُصدر بياناً مهما بشأن التصدي لفيروس كورونا المستجد
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أخبار إسرائيلية

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الاخبار الدولية

  • الأونروا تعلن عن حاجتها العاجلة لـ14 مليون دولار لمواجهة كورونا

اخبار عربية

  • القوات المسلحة الأردنية تقرر إغلاق العاصمة عمان ابتداء من الغد
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الصحف العربية

القدس العربي

  • الأونروا” تطلق نداء عاجلا لمواجهة خطر “كورونا” على اللاجئين الفلسطينيين
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الشرق الأوسط

الخليج الإماراتية

  • مشروعان «ليكوديان» لضم الأغوار وإعدام الفلسطينيين
  • وفاة القيادي الفلسطيني الطيب عبدالرحيم في القاهرة

الغد الأردنية

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 الاهرام المصرية

  • القوات المسلحة الأردنية تقرر إغلاق العاصمة عمان ابتداء من الغد

الاخبار اللبنانية

  • إسرائيل وقطر: علاقات الظلّ والتخادم... و«حقائب المال»
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الشروق المصرية

الشرق القطرية

  • الأونروا تعلن عن حاجتها العاجلة لـ14 مليون دولار لمواجهة كورونا
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الصحف المحلية

 جريدة  فلسطين

القدس المحلية 

  • نيابة غزة: سنلاحق مروجي الإشاعات ومخالفة من لا يلتزم بالحجر الصحي
  • الاسير أيمن الشرباتي "المواطن" يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال
  • عشرات الاصابات خلال مواجهات بالعيسوية
  • أخصائيون يطلقون مبادرة للدعم الاجتماعي والنفسي لمواجهة كورونا في القدس
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جريدة الأيام

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الحياة الجديدة

وكالة صفا

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وكالة الراي الفلسطينية

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سما نيوز

  • غزة: القوى الوطنية والإسلامية تُصدر بياناً مهما بشأن التصدي لفيروس كورونا المستجد
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فلسطين اليوم

  • 100 حالة بحاجة لرعاية صحية و77 حالة تم تحويلها للكوميدور
  • تمكنت من تعقيم 700 من المساجد و المرافق العامة

عرب  48

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وكالة وفا

الرئيس ينعى المناضل الوطني أمين عام الرئاسة عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح ال..

حدث في مثل هذا اليوم

19 آذار (مارس)

  • 2002 م استشهد الصحفي "امجد العلامي" (23) عاماً الذي يعمل في تلفزيون "النورس المحلي" بعيار متفجر في مدينة الخليل.
  • 2002م استشهاد مقاومين فلسطينيين بعد قتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 جنود آخرين أثناء اقتحام معسكر "تياسير الإسرائيلي" قرب بلدة طوباس القرية شمال الضفة الغربية، وقد تبنت كتائب الشهيد عز الدين القسام التابعة لحركة حماس العملية التي نفذها الشهيدان أحمد على عتيق من بلدة برقين وصالح محمد كحيل من بلدة قباطية.
  • 1988م المجاهد طلال سليم الأعرج من الجهاد الإسلامي يقتل 3 جدنود صهاينة ويصيب رابعاً إصابة خطيرة بعد أن طعنهم بالخنجر في حي الدرج بمدينة غزة.
  • 1978م مجلس الأمن يصدر القرار (425)، ويدعو إسرائيل إلى وقف عملها العسكري واحترام حدة أراضي لبنان.
  • 1948م ديفيد بن غوريون رئيس الوكالة اليهودية وقائد عصابات الهاجاناة يعلن أن إنشاء الدولة اليهودية المستقلة لن يقوم على أساس قرار التقسيم رقم 181مالصادر بتاريخ 29/11/1947م بل على أساس التفرق العسكري.
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تكية غزة الخيرية تعد وجبات الطعام لمراكز الحجر الصحي بغزة

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