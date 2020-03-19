أجواء باردة وماطرة اليوم وغدًا

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً الى غائم جزئي وباردا الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا .

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وأشارت الدائرة إلى أن البلاد تتأثر يوم غد الجمعة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم وشديد البرودة، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الامطار بين الحين والاخر على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.

ولفتت إلى أن الجو يبقى يوم السبت المقبل غائماً الى غائم جزئي وشديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله الامطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.

أما الأحد، فيكون الجو غائماً جزئيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا الى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال فترة تاثر البلاد بالمنخفض الجوي من شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 70 كم/ساعة، وتشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الافقية، والتزحلق على الطرقات.