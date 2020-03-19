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النيابة: سنعمل بحزم ضد مروجي الإشاعات بشأن "كورونا"

19 آذار / مارس 2020 08:24

غزة - الرأي

 أكدت النيابة العامة في غزة، اليوم الخميس، أنها ستعمل بحزم على ملاحقة وتحريك الإجراءات القانونية في مواجهة أي شخص يثبت قيامه نشر معلومات مغلوطة، أو المساعدة على ترويج الإشاعات والأخبار المكذوبة فيما يتعلق بفيروس كورونا.

ودعت النيابة في بيان وصل "الرأي" وسائل الإعلام والصحفيين وجمهور المواطنين بالدقة والمصداقية في نقل ونشر الأخبار، والتوثق من الرواية الرسمية.

وشددت على ضرورة إلتزام العائدين من الخارج بإجراءات الحجر الصحي وفق تعليمات وزارة الصحة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين، وحرصًا على الوقاية والتحصين من أي انتشار محتمل للمرض.

وشددت على أنها ستقوم بمباشرة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإلزامهم، دون تهاون، بالأماكن المعدة للحجر الصحي.

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