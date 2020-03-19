صحة الاحتلال: لا نستبعد فرض الإغلاق الشامل لاحتواء كورونا

القدس المحتلة - الرأي

قالت وزارة الصحة بحكومة الاحتلال، اليوم الخميس، إنها لا تستبعد فرض الإغلاق الشامل والعزل في المنازل لجميع العائلات في جميع أنحاء الكيان الإسرائيلي، وذلك ضمن الإجراءات والتقييدات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسجّلت الوزارة حتى أمس الأربعاء، 433 إصابة بالفيروس، منها 6 حالات وصفت بالخطيرة و12 حالة وصفت بالمتوسطة، إذ يرقد 260 مصابا بالفيروس في المستشفيات، علما أن 60 ألفا يتواجدون بالحجر الصحي المنزلي.

ووفقا للوزارة، فإنه بحال اكتشاف المزيد من الحالات والارتفاع المتواصل في الإصابات، فلن يكون هناك أي مفر إلا من فرض الإغلاق الشامل وتشديد الإجراءات التي قد تتواصل لعدة أسابيع.