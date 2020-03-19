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بمبلغ "50" ألف دولار

"المجلس الأعلى للشباب والرياضة " يكرم الأندية المتوجة بالبطولات الرياضية

19 آذار / مارس 2020 09:52

"المجلس الأعلى للشباب والرياضة " يكرم الأندية الأبطال بمبلغ "50" ألف دولار

غزة- الرأي

زار  المجلس الأعلى للشباب والرياضة،  الأندية الأبطال المتوجة بالبطولات الرياضية المختلفة،  عبر وفدٍ ضم  عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس،. ابراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد الكرة ، وعضوي الاتحاد صلاح أبو العطا وسعيد أبو سلطان،  اضافة للمدراء العامون وموظفي المجلس  .
وقدم " هنية " مكافآت مالية للأندية الرياضية بقيمة " 50 " ألف دولار , تكريماً لجهدهم في حصد البطولات  للموسم الرياضي الحالي .
وكان المجلس الأعلى قد أعلن الغاء الاحتفال المركزي الخاص بتكريم الأندية الأبطال , بناء على خطة الطوارئ الحكومية لمواجهة فيرس كورونا , حيث قام المجلس بتسليم المكافآت من خلال زيارة الأندية .

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