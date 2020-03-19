"المجلس الأعلى للشباب والرياضة " يكرم الأندية المتوجة بالبطولات الرياضية

غزة- الرأي

زار المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الأندية الأبطال المتوجة بالبطولات الرياضية المختلفة، عبر وفدٍ ضم عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس،. ابراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد الكرة ، وعضوي الاتحاد صلاح أبو العطا وسعيد أبو سلطان، اضافة للمدراء العامون وموظفي المجلس .

وقدم " هنية " مكافآت مالية للأندية الرياضية بقيمة " 50 " ألف دولار , تكريماً لجهدهم في حصد البطولات للموسم الرياضي الحالي .

وكان المجلس الأعلى قد أعلن الغاء الاحتفال المركزي الخاص بتكريم الأندية الأبطال , بناء على خطة الطوارئ الحكومية لمواجهة فيرس كورونا , حيث قام المجلس بتسليم المكافآت من خلال زيارة الأندية .