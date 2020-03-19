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"المجلس الأعلى للشباب والرياضة" يضع منشآته تحت تصرف لجنة الطوارئ

19 آذار / مارس 2020 09:55

"المجلس الأعلى للشباب والرياضة" يضع منشآته تحت تصرف لجنة الطوارئ

غزة- الرأي

قرر المجلس الأعلى للشباب والرياضة وضع كافة الصالات الرياضية المغطاة الخاصة بالمجلس والأندية الرياضية تحت تصرف لجنة الطوارئ الحكومية .


وقال عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، أن هذا القرار جاء انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية والوطنية نحو شعبنا الفلسطيني، متمنياً أن تساهم تلك الاجراءات في منع ظهور فيروس كورونا في قطاع غزة .


وأكد هنية، أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة قد وضع خطة طوارئ لمواجهة الفيروس، وخرج بالعديد من التوصيات، أهمها إلغاء التجمعات والفعاليات الجماهيرية، واستكمال ما تبقى من مباريات بدون حضور جماهيري، اضافة لرعاية المجلس الأعلى اتفاقية بين مؤسسة أمواج الإعلامية ووزارة التربية والتعليم، لبث المنهج الخاص بطلبة الثانوية عبر شبكة امواج الاعلامية ابتداء من السبت القادم .

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