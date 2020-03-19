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الأوقاف تطلق حملة للتضرع والدعاء لرفع البلاء والوباء

19 آذار / مارس 2020 09:58

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية عن إطلاق حملة للتضرع والدعاء من أجل رفع البلاء والوباء، وذلك عبر بث دعاء موحد في كل مساجد قطاع غزة والإذاعات المحلية، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وأوضحت الوزارة أنها تطلق هذه الحملة عملًا بقوله تعالى "فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا".

ودعت  كافة المواطنين كل من مكانه إلى التأمين على هذا الدعاء عسى الله أن يصرف هذا الوباء والبلاء عن شعبنا وأمتنا والبشرية جمعاء.

وذكرت الأوقاف أنها أصدرت تعميمًا لجميع المؤذنين في المساجد لتشغيل هذا الدعاء عبر مكبرات الصوت في جميع المساجد.

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