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التوجيه السياسي يفتتح دورة "فن التعامل مع الجمهور" لشرطة الحراسات

19 آذار / مارس 2020 10:00

التوجيه السياسي يفتتح دورة "فن التعامل مع الجمهور" لشرطة الحراسات
التوجيه السياسي يفتتح دورة

غزة- الرأي

افتتحت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة غزة دورة بعنوان"فن التعامل مع الجمهور" بواقع "14" ساعة تدريبية لـ 40 ضابط وجندي من إدارة شرطة حراسات مستشفى الشفاء بغزة.
وحضر الافتتاح المقدم هاني الكحلوت مدير التوجيه السياسي في محافظة غزة، والرائد نور الدين الداية مدير شرطة حراسات مستشفى الشفاء، والرائد حازم النجار منسق الدورات في شرطة الحراسات.
وبدوره قال الكحلوت: "لهذه الدورة أثر كبير في تعزيز العلاقة المجتمعية مع رجل الأمن وتسهيل أداء مهامه على أكمل وجه"، موضحاً أن  الدورة تشمل عدة مواضيع أبرزها "فن التعامل مع الآخرين، لغة الجسد،فن الاتصال والتواصل،أنواع الشخصيات والتعامل معها.
وفي سياق آخر، نظمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة الوسطى لقاءً فكرياً ، من ضمن سلسلة لقاءات فكرية تستهدف كادر مكتب الوسطى بحضور ضيف اللقاء الأستاذ حسن المقادمة أحد قيادات العمل الإسلامي، والذي تحدث بدوره عن الشهيد الدكتور إبراهيم المقادمة ودوره المؤثر في المجتمع واستشرافه للمستقبل.

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