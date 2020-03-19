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بلدية جباليا النزلة تبحث مع وزارة التعليم وقاية المدارس من خطر الحرف

19 آذار / مارس 2020 10:03

بلدية جباليا النزلة تبحث مع وزارة التعليم وقاية المدارس من خطر الحرف
بلدية جباليا النزلة تبحث مع وزارة التعليم وقاية المدارس من خطر الحرف

غزة- الرأي

بحثت بلدية جباليا النزلة مع مديرية وزارة التربية والتعليم شمال غزة،  المخاطر المهددة للمدارس والناجمة عن الحرف الخطرة، وبحثت أيضا المخاطر الصحية والبيئية وتهديدات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وناقش الطرفان سلسلة من الأفكار والمشاريع ذات العلاقة المشتركة، خاصة على صعيد الوقاية من خطر انتشار فيروس "كورونا"، ونشر الوعي البيئي والصحي في أوساط الطلبة والمجتمع.

كما تطرق الطرفان إلى أهمية توفير بيئة مدرسية ومجتمعية آمنة في ظل انتشار الحرف الخطرة بالقرب من المدارس والأماكن السكنية، مؤكدين على ضرورة استخلاص العبر من حادث النصيرات.

واتفق الجانبان على عقد لقاءات توعوية للمعلمين والأهالي بالتعاون مع جهاز الدفاع المدني، للتعرف على إجراءات الوقاية والسلامة.

جاء ذلك، على هامش الزيارة التي قام بها مدير التعليم نبيل العرابيد، ومدير الدائرة الإدارية جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية موسى شهاب، للبلدية؛ لتهنئة رئيسها الجديد م. مازن النجار لاستلام مهامه.

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