توظيف التعليم الإلكتروني..جهود مميزة رغم التحديات

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم

شروحات مصورة للمنهج الدراسي، أوراق عمل اثرائية، مراجعة مباشرة وتفاعلية، اختبارات الكترونية وإجابات نموذجية، هذه هي عناوين الخطة التي اتبعتها وزارة التربية والتعليم بغزة، تحت عنوان " المنهج المدرسي بين يديك بالصوت والصورة"، في ظل تفشي فيروس كورونا كالنار في الهشيم في بلدان العالم، وكنوع من الإجراءات الاحترازية لحماية الطلبة، وللاستفادة من تلك الدروس التعليمية.

وكانت الوزارة قد ناقشت الإجراءات العملية في توسيع عمليات التعليم الالكتروني ليشمل صفوف ومراحل دراسية غير الثانوية العامة عبر موقع روافد التعليمي والإذاعة التعليمية ومنصات الوزارة الإعلامية.

جهود مميزة

ويعتبر موقع روافد الالكتروني، الذي يعد أكبر موقع تعليمي فلسطيني في صميم المناهج التعليمية ويخدم الطلبة في مختلف المراحل الدراسية.

ويحتوي موقع روافد على قرابة 900 مادة إثرائية بمختلف أنواعها (النصية) و(الفيديو) و(العروض التقديمية)، والاختبارات الإلكترونية التفاعلية، والكتب التفاعلية المحوسبة لمختلف المناهج الدراسيّة.

وفي إطار جهدها المتواصل في خدمة الطلبة، عملت الوزارة على توظيف التعليم الالكتروني في التواصل مع طلبة المدارس من خلال تعليق يافطات كبيرة وبوسترات على أبواب المساجد والأماكن الرئيسية والحيوية في قطاع غزة لحث الطلبة وأولياء الأمور للدخول على موقع الوزارة التعليمي وصوت التربية والتعليم والاستفادة من الدروس التعليمية ومتابعتها.

وفي ظل تعطيل الدراسة، اجتهد العديد من المعلمين والمعلمات في تذكير أمهات الطلبة بضرورة المتابعة مع أبنائهن فيما يتعلق بالدروس السابقة ومراجعتها، ومتابعة الدروس الجديدة من خلال تنزيلها على اليوتيوب أو صفحات تجمع أمهات الطلبة للمرحلة الابتدائية، وهو ما لاقى ترحيبا كبيرا من قبل ربات البيوت وأمهات الطلبة حول هذا المجهود الكبير الذي يهدف الى عدم إضاعة الوقت والاستفادة منه في تدريس الطلبة.

حملة اعلامية

وشرعت الإدارة العامة للعلاقات الدولية والعامة بوزارة التربية والتعليم العالي بتنفيذ حملة إعلامية لتوجيه الطلبة للاستفادة من التعليم الإلكتروني الذي تطلقه الوزارة عبر منافذها الإعلامية، وخاصة موقع روافد الإلكتروني وإذاعة صوت التربية والتعليم.

وقال مدير عام العلاقات الدولية والعامة أ.معتصم الميناوي:" إن الحملة تركز على دعوة الطلبة للاستفادة من الدروس التعليمية المصورة التي تبثها الوزارة للصفوف من الخامس وحتى الحادي عشر، وتلك الدروس الخاصة بالثانوية العامة، خاصة مع فترة تعطيل الدراسة الحالية وفترة الطوارئ بسبب أزمة فايروس كورونا."

ولفت الميناوي إلى أن حملة الترويج تشمل استخدام منصات الوزارة الإعلامية الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى استثمار الفضائيات والإذاعات والصحف وخطباء المساجد والإعلانات الإلكترونية الممولة، وتصميم البوسترات، والمنشورات، والجداريات على الطرق الرئيسية وتفعيل دور منسقي الإعلام في المدارس.

نجاح رغم ضعف الامكانيات

ووفق ما ذكره فإن الحملة حققت النتائج الكبيرة من خلال ازدياد أعداد المتابعين من الطلبة والمجتمع للدروس التعليمية، وتفاعلهم من الضفة وغزة إضافة إلى وجود اهتمام إعلامي كبير من وسائل الإعلام المحلية والدولية لهذا النشاط.

وأوضح الميناوي أن الدروس التعليمية الإلكترونية من توجهات الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية ضمن ادخال الحوسبة في التعليم ومساندة العملية التعليمية في الوضع الطبيعي، لكن اليوم يتم تفعيلها بقوة خلال فترة الطوارئ الحالية.

ونبه مدير عام العلاقات الدولية والعامة إلى أن التعليم الالكتروني في الوزارة يتمتع بدرجة عالية من الجودة والتقدم، حيث إن موقع روافد الالكتروني قد فاز ضمن أفضل 15 موقعاً الكترونياً للتعليم الإلكتروني عبر العالم، كما أن إذاعة التعليم حققت الفوز في المرتبة الأولى على الإذاعات العربية عن فئة البرامج الحوارية.

وأشار إلى أن تقدم الوزارة في هذا المجال قد لاقى الإشادة من العديد من المؤسسات الدولية، فرغم الظروف الصعبة وقلة الإمكانيات إلا أن الوزارة تحقق النجاحات في هذا المضمار.