حماس: مواجهات العيسوية دليل إصرار شعبنا على طرد المحتل

غزة - الرأي

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، إن المواجهات المستمرة التي يخوضها أهالنا في العيسوية في القدس المحتلة ضد جيش الاحتلال تعبر عن روح المقاومة التي لا تخبو عند جموع شعبنا الفلسطيني.

وأكد قاسم في تصريح صحفي، الخميس، أن حالة التصدي والفداء عند أهالي العيسوية برغم تصاعد عدوان جيش الاحتلال، تؤكد مرة أخرى إصرار شعبنا على انتزاع حريته وطرد المحتل من كامل أرضنا.

وأوضح أن هذا النضال المتواصل هو الذي سيقرر مصير المدينة المقدسة بطرد الاحتلال ومستوطنيه، وهو الذي سيحسم هوية المدينة العربية الفلسطينية.