وكالة الرأي الفلسطينية حماس: مواجهات العيسوية دليل إصرار شعبنا على طرد المحتل وكالة الرأي الفلسطينية توظيف التعليم الإلكتروني..جهود مميزة رغم التحديات وكالة الرأي الفلسطينية بلدية جباليا النزلة تبحث مع وزارة التعليم وقاية المدارس من خطر الحرف وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي يفتتح دورة "فن التعامل مع الجمهور" لشرطة الحراسات وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تطلق حملة للتضرع والدعاء لرفع البلاء والوباء وكالة الرأي الفلسطينية "المجلس الأعلى للشباب والرياضة" يضع منشآته تحت تصرف لجنة الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية "المجلس الأعلى للشباب والرياضة " يكرم الأندية المتوجة بالبطولات الرياضية وكالة الرأي الفلسطينية صحة الاحتلال: لا نستبعد فرض الإغلاق الشامل لاحتواء كورونا وكالة الرأي الفلسطينية عشرات الإصابات بالاختناق خلال مواجهات عنيفة بالعيسوية وكالة الرأي الفلسطينية النيابة: سنعمل بحزم ضد مروجي الإشاعات بشأن "كورونا"
أخبار » أخبار الأسرى

"كورونا" يصيب 4 أسرى والحركة الأسيرة تحمّل الاحتلال المسؤولية

19 آذار / مارس 2020 11:15

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سجون الاحتلال - الرأي

قال مكتب إعلام الأسرى إن إدارة سجون الاحتلال أبلغت الأسرى بوجود 4 إصابات بفايروس كورونا في صفوف أسرى سجن "مجدو".

وذكر المكتب، أن 3 إصابات تتواجد في قسم 10 بالسجن، وإصابة واحدة بقسم 5.

وحمّلت الحركة الأسيرة، الاحتلال وإدارة سجونه المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في سجن مجدو وكافة السجون.

وأكدت الحركة، أن استهتار إدارة سجون الاحتلال بالإجراءات الوقائية هو سبب وصول فايروس كورونا إلى سجن "مجدو".

ودعت منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر إلى زيارة عاجلة لسجون الاحتلال للاطلاع على حجم المسؤولية والاستهتار بأرواح الأسرى.

وطالبت الحركة الأسرى في السجون بأخذ جميع الإجراءات الوقائية التي من شأنها الحد من الإصابة أو تفشي الفيروس بينهم.

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد أقرت مؤخرًا إجراءات ضد الأسرى تمثلت بسحب (140) صنفاً من "كنتينا" الأسرى، ومنها مواد التنظيف التي تُشكل أساساً لمواجهة عدوى فيروس (كورونا)، خاصة مع انعدام مواد التعقيم داخل الأقسام المغلقة والمكتظة بالأسرى، إضافة إلى نقل وعزل عدد من الأسرى مؤخراً، وفرضها إجراءات أخرى بحجة منع نشر عدوى الفيروس.

كما أقرت إدارة السجون وقف إجراء الفحوصات الطبية أو الخروج للعيادة إلا في حالة ارتفاع درجة حرارة أسير، وفيما يخص الأسرى المرضى والجرحى أو من لهم مراجعات طبية هامة فتم إلغاؤها بالكامل، علماً أنها وفي الأوقات الطبيعية، تنتهج المماطلة كسياسة في تقديم العلاج أو إجراء الفحوص الطبية.

وقال نادي الأسير إن إدارة سجون الاحتلال وبدلاً من أن توفر التدابير اللازمة لمنع تفشي عدوى فيروس (كورونا)، قامت باتخاذ إجراءات بحجة الفيروس، وما هي إلا إجراءات تنكيلية، تأتي استكمالاً لما بدأت به ما تسمى لجنة "أردان" للتضييق على الأسرى وسلبهم مُنجزاتهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تكية غزة الخيرية تعد وجبات الطعام لمراكز الحجر الصحي بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟