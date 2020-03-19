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والعمل على رفع الحصار

"التنمية" تطلق نداء استغاثة دولي لإسناد غزة لمواجهة كورونا

19 آذار / مارس 2020 11:37

غزة - الرأي

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة نداء استغاثة لكافة الدول ومؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والعربية للتدخل من أجل دعم وإسناد المؤسسات الحكومية بقطاع غزة للقيام بإجراءات الوقاية اللازمة من فيروس كورونا والعمل على رفع الحصار والاجراءات الظالمة عن القطاع.

وقالت الوزارة في بيان وصل "الرأي" الخميس: "في حال دخول فيروس كورونا إلى قطاع غزة فإننا أمام كارثة صحية سيتضرر منها كافة الدولة المجاورة والإقليم بشكل عام".

وذكرت أن قطاع غزة لا يزال حتى اللحظة خالي من فيروس كورونا( كوفيدا 19)، وفي إطار تعزيز إجراءات الوقاية لضمان استمرار خلو قطاع غزة من أي حالات حاملة لفيروس كورونا تم اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية ومنها التنسيق مع منظمة الصحة العالمية، WHOلتوعية و تثقيف المجتمع بمخاطر الفايروس والوقاية منه، وفحص العائدين من المعابر للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، وإغلاق المعابر والسماح للمواطنين من أهالي قطاع غزة للعودة إلى القطاع عبر معبر رفح ومعبر بيت حانون وإدخالهم لمراكز الحجر الصحي الإجباري الذي تديره الحكومة بغزة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراءات تأتي في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 12 عاما ما أدى إلى إعاقة قيام المؤسسة الحكومية بغزة باستكمال الإجراءات الوقائية اللازمة.

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