وكالة الرأي الفلسطينية حماس: مواجهات العيسوية دليل إصرار شعبنا على طرد المحتل وكالة الرأي الفلسطينية توظيف التعليم الإلكتروني..جهود مميزة رغم التحديات وكالة الرأي الفلسطينية بلدية جباليا النزلة تبحث مع وزارة التعليم وقاية المدارس من خطر الحرف وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي يفتتح دورة "فن التعامل مع الجمهور" لشرطة الحراسات وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تطلق حملة للتضرع والدعاء لرفع البلاء والوباء وكالة الرأي الفلسطينية "المجلس الأعلى للشباب والرياضة" يضع منشآته تحت تصرف لجنة الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية "المجلس الأعلى للشباب والرياضة " يكرم الأندية المتوجة بالبطولات الرياضية وكالة الرأي الفلسطينية صحة الاحتلال: لا نستبعد فرض الإغلاق الشامل لاحتواء كورونا وكالة الرأي الفلسطينية عشرات الإصابات بالاختناق خلال مواجهات عنيفة بالعيسوية وكالة الرأي الفلسطينية النيابة: سنعمل بحزم ضد مروجي الإشاعات بشأن "كورونا"
أخبار » الأخبار الحكومية

3 إصابات جديدة بـ "كورونا" بالضفة يرفع العدد إلى 47

19 آذار / مارس 2020 11:49

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

قال الناطق باسم الحكومة برام الله إبراهيم ملحم، إن ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا، لطالبتين جامعيتين من القدس ورام الله قادمتين من فرنسا، إضافة إلى آخر من نابلس.

وأضاف ملحم في المؤتمر الصحفي حول آخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الخميس، أنه بإصابة المواطنين الثلاثة، يرتفع عدد الإصابات إلى 47 مواطنا.

وتابع: "أخذت عينات من طالبتين جامعيتين قادمتين من فرنسا، وصلتا القدس ورام الله، والعائلتان كانتا على درجة عالية من المسؤولية الوطنية والصحية، وتعاملتا مع الحالتين في الحجر المنزلي، وتم إخضاعهما للفحص وتبين أنهما مصابتان بالفيروس".

وأشار ملحم إلى أن الطالبتين نقلتا إلى مجمع "هوغو تشافيز" في رام الله وحالتهما الصحية مستقرة، كما أن الأجهزة الصحة تتابع تقفي أثر من خالط الطالبتين.

وقال ملحم: "في نابلس تم حجر أحد المصابين الذي لم يكن في أيدي السلطات الصحية، والتدابير الوقائية، وتمكنت الأجهزة الأمنية مشكورة من التحوط على الشخص الذي لم يكن يرغب بالخضوع للحجر، وظهرت عليه الأعراض ويجري التحقق، وهو قيد المتابعة الصحية وسينقل إلى مركز الحجر الصحي للحفاظ على سلامته".

وأضاف أن الحكومة تتابع وتقيم الأوضاع، وقد تتخذ قرارات وإجراءات أكثر صرامة، ونحن في حالة انعقاد دائم.

وأشار إلى أن لجنة الطوارئ الإعلامية تتابع كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتغربل الأخبار المضروبة عن الدقيقة، وتقوم اللجنة إلى توثيق المعلومات من خلال وزارة الصحة.

وأوضح أن هذا الوباء يتدحرج بمتوالية هندسية وترتفع الأرقام في دول كثيرة حولنا، إلا أن إجراءاتنا الرسمية حافظت على مستوى العدد، والارتفاع بمتوالية عددية محصورة في فلسطين، لكن أيضا يجب أخذ الأمر على محمل الجد، وندعو الجميع لأخذ الأمر على محمل الجد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تكية غزة الخيرية تعد وجبات الطعام لمراكز الحجر الصحي بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟