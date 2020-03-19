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حماس: إصابة الأسرى بـ"كورونا" دليل إهمال الاحتلال المتعمد بحقهم

19 آذار / مارس 2020 12:19

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع أن إصابة عدد من الأسرى بفيروس كورونا دليل الإهمال الطبي المتعمد لما يسمى بمصلحة السجون بعد منع إدخال مواد التعقيم والنظافة لهم وسبل الوقاية من الوباء.

وحمّل القانوع الاحتلال نتائج هذا الإهمال، مطالبًا منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى الأبطال وحمايتهم.

وأعلن نادي الأسير ظهر الخميس، إصابة أربعة أسرى بفيروس كورونا في أقسام "5" و6" و"10" في سجن مجدو، نُقل لهم عن طريق أسير كان يخضع للتحقيق في مركز "بتاح تكفا"، ووصلته العدوى عن طريق أحد محققي الاحتلال، وهناك حالة استنفار في السجن.

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