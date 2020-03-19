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وزارة الأسرى: غليان يسود السجون بعد إصابة 4 أسرى بكورونا

19 آذار / مارس 2020 12:32

غزة - الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، إن حالة من القلق والغليان تسود سجون الاحتلال بعد تأكد إصابة عدد من الأسرى في سجن مجدو بفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة، إدارة سجون الاحتلال في سجن مجدو أبلغت ممثل الأسرى بشكل رسمي بوجود 4 إصابات بفيروس كورونا، ثلاثة منهم في قسم (10) وإصابة واحدة في قسم (5).

وأوضحت أن الأسير المصاب بالكورونا في قسم (5)  ثبت أنه مصاب منذ 9 أيام دون أن يتم إبلاغه، وقد خالط جموع الأسرى داخل السجن.

وأشارت إلى أن هناك خشية وخطر حقيقي أن يكون الفيروس قد انتقل الى سجون اخرى، نظراً لطبيعة سجن مجدو الواقع شمال فلسطين، وهو بمثابة "معبار" محطة لنقل الأسرى لباقي السجون، ويوجد به أسرى إداريين .

وحذرت الوزارة في وقت سابق من وصول الوباء الكارثي الى صفوف الأسرى، نظراً لعدم توفير وسائل الوقائية والحماية داخل السجون، خاصة في ظل تعمد الاحتلال ممارسة سياسة الاهمال الطبي على الأسرى.

وطالب بهاء المدهون وكيل وزارة الأسرى والمحررين أمس الأربعاء خلال لقاءه مع مدير الصليب الأحمر بغزة السيد "اجناسيو كاسارس" الإسراع لحماية الأسرى من هذا الوباء العالمي، والتدخل من أجل الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والنساء والأطفال، بالإضافة إلى الأسرى الإداريين، والعمل على اجراء الفحوصات الطبية اللازمة لجميع الأسرى وتوفير كافة وسائل الوقائية والحماية ومواد التعقيم والتنظيف والكمامات الوقائية لجميع الأسرى داخل السجون.

وكما طالب بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل توفير سبل التواصل بين الأسرى وذويهم خاصة في ظل وقف برنامج الزيارة, الذين يعيشون حالة من الخوف القلق والتوتر الشديد على أوضاع أبنائهم داخل السجون خوفاً من انتشار هذا الوباء في صفوف الأسرى.

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